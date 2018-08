vor 20 Min.

"Skandalspiel" zwischen Thannhausen und Altenmünster wird wiederholt

Mehr als zwei Wochen nach dem abgebrochenen "Skandalspiel" in der Bezirksliga Nord hat das Sportgericht entschieden: Das Spiel in Thannhausen soll neu angesetzt werden.

Von Uli Anhofer und Alexander Sing

Erfolg für die TSG Thannhausen vor dem Sportgericht: Die abgebrochene Partie gegen Altenmünster muss wiederholt werden. Das entschied das Bezirkssportgericht am Donnerstag. Die beiden in dem Spiel an Maria Himmelfahrt mit Roter Karte bestraften Leutrim Tafaj und Berkan Köroglu wurden mit der Mindeststrafe von zwei Spielen Sperre belegt.

Die mündliche Verhandlung vor dem Sportgericht dauerte rund fünf Stunden. Geladen waren neben dem Schiedsrichtergespann auch der Schiedsrichterbeobachter sowie Zeugen der TSG Thannhausen und des SC Altenmünster. Eine schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Nach der Befragung der Zeugen kam das Gericht zu dem Entschluss, dass der Abbruch nicht gerechtfertigt war. Für eine Bedrohung, wie sie Schiedsrichter Tobias Jehle von Seiten des Thannhausers Berkan Köroglu empfunden hatte, habe es keine Beweise gegeben, berichtet der zweite Abteilungsleiter Max Scheppach. „Für uns ist es natürlich bedauerlich, dass uns ein so wichtiger Spieler jetzt für zwei Partien zu Unrecht gefehlt hat. Die Argumentation in den Berichten des Schiedsrichters ging schon in die Unwahrheit hinein. Ich hoffe, dass es da auch Konsequenzen für den Referee gibt.“

Jehle war nicht zum ersten Mal auffällig. Eine Woche vor dem Spiel im Mindelstadion hatte er in der Partie Neugablonz gegen Buxheim (2:7) ebenfalls vier Platzverweise erteilt. Die Gesamtbilanz des 29-jährigen Referees: In sechs Spielzeiten in Bezirks- und Landesliga zeigte er laut Fupa in 159 Spielen 657 Mal gelb, 38 mal gelb-rot und 46 Mal die Rote Karte.

Nun steht aber erst einmal der Fußball-Alltag an. Nach dem 3:3 gegen den TSV Nördlingen fahren die Thannhauser optimistisch und erstmals mit einem nahezu kompletten Kader zum TSV Rain am Lech II. Die Gastgeber, die mit einer sehr jungen Truppe in die Saison gehen, belegen den achten Platz. Am vergangenen Samstag unterlag die Truppe des ehemaligen Dillinger Trainers Günther Reichherzer beim SC Bubesheim knapp mit 1:2.

Themen Folgen