17.12.2019

So geht die Heimatpost aus Krumbach hinaus in die weite Welt

Eine Neuauflage der Heimatpost geht an Krumbacher überall auf der Welt. Wie das läuft und wo man sie hier kriegen kann.

Von Manfred Keller

Am Anfang war die Idee ehemalige Krumbacher und Freunde der Stadt, die es in alle Welt verschlagen hat, „mit dem Geschehen in der (alten) Heimat vertraut zu halten, Verbindungen und Freundschaften nach Hause zu pflegen, Erinnerungen wach zu halten“. Das war im Jahre 1968. Das war quasi die Geburtsstunde der „Heimatpost der Stadt Krumbach“. Seither erhalten, durchgängig und „alle Jahre wieder“ auswärts wohnende Krumbacher zum Jahresende aus dem Krumbacher Rathaus „eben diese ihre Heimatpost“.

Mitunter geht der Blick Jahrhunderte zurück

Jetzt liegt sie druckfrisch vor, die „Heimatpost 2019“: Gefertigt in Form eines komprimierten Reports, einmal mehr als informative Jahreschronik zusammengefasst, übermittelt die Broschüre Notizen und Berichten lokaler Krumbacher Begebenheiten aus dem Jahreslauf und gilt als kurzweilig lesbares Kompendium, eingebunden in die Heimatpost-Broschüre; zudem versehen mit Bildern und Aufnahmen zu „Krumbacher Personen, lokalen Daten, örtlichen Ereignissen“. Und natürlich bleibt die Heimatpost ihrer seit über fünfzig Jahren praktizierten Aufgabenstellung treu und widmet neben dem Rückblick aufs Geschehen des zu Ende gehenden Berichtsjahres einen zweiten Hauptteil der Berichterstattung in Schrift und Bild dem Rückblick in die übergreifende Heimatgeschichte der letzten Jahrzehnte; mitunter geht der Blick gar Jahrhunderte zurück:

Wenn in der aktuellen Ausgabe geschichtliche Hintergründe der „drei großen Wellen der Ein- und Auswanderung für Zu- und Wegzüge“ beleuchtet werden. Oder der Blick in den geschichtlichen Rückspiegel hat das Hürbener Wasserschloss („Ein Schloss, das Rätsel aufgibt“) im Fokus lokaler Geschichtsforschung. Wie gesagt: Die von der Stadt Krumbach zum Jahresende herausgegebene Postille erscheint ununterbrochen bereits seit 1968 und geht in erster Linie an ehemalige Krumbacher in aller Welt: „Alle liabe Freind“ grüßt der Redaktions-Kare aus dem Krumbacher Rathaus. Denn „deam Kare seine Freindla überall omanand“ sollen doch wieder erfahren, „was so im Städtle allz passiert, und was im Heftle dann notiert.“

Kleine, feine Geschichtchen und Lesestoff aus der Heimat

Tatsächlich ging dieser Tage körbeweise die Heimatpost zur Post, um auswärts wohnende „Ehemalige Krumbacher und Freunde der Stadt“ aus der (alten) Heimat zu grüßen. Den „Prolog“ zum Einstieg in die Lektüre aus dem Krumbacher Rathaus teilen sich Bürgermeister Hubert Fischer (in hochdeutscher Anrede) und der Redaktions-Kare (in schwäbischer Mundart) und machen damit im „Gleichklang von Poesie und Prosa“ neugierig auf „Neuigkeiten und Altigkeiten“ in und rund um Krumbach in Schwaben. Besondere Themen in 2019 sind kommunale Notizen und Beiträge gewidmet: Wie Krumbach sich im Lauf von Jahrhunderten verändert hat, und wie das Mittelzentrum in den letzten Jahren stetig wächst. „Billenhausen hat nun ein Dorfgemeinschaftshaus“ titelt ein weiterer Beitrag, der Dorferneuerung Niederraunau widmet sich eine andere Berichterstattung.

Der Streifzug durch das kulturelle, gesellige und gesellschaftliche Leben im Jahreslauf bringt herausragende Veranstaltungen in Erinnerung („Krumbacher Kunstpreis verliehen“, Kunst-Nacht-Impressionen „Wenn Kunst Flügel verleiht“), die Aktionen der KRU („Eine Gewerbeschau die nachhallt“). Aber es sind auch kleine, feine Geschichtchen, die den Lesestoff und das Bilder-Buch anreichern: Die zur Geschichte gewordenen Kutschenfahrten des Hans Morgante („Eine Institution mit zwei PS“) oder die Story von „pfiffigen Gemütsmenschen und kreativen Eigenbauern“ die aufzeigt, wie frühere Notzeiten „gewiefte Schwabenköpfe“ durchaus erfinderisch machten.

Der Streifzug durch das pulsierende kulturelle Leben im Jahreslauf bringt eine Reihe von Jubiläen und Ehrungen in Erinnerung oder bildet gesellschaftliche und künstlerische Themen und Termine ab. Und so geht die Heimatpost auch heuer wieder als Gruß der Heimatstadt an mehr als 1700 Adressaten, die ihre Wurzeln oder eine Beziehung zu Krumbach haben und diese Verbindung als „Brückenschlag nach Krumbach“ und als „Nabelschnur zur Heimat“ zu schätzen.

Interessenten können die aktuelle Heimatpost im Rathaus der Stadt Krumbach (Bürgerbüro, Erdgeschoss) erwerben.

