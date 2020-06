06:00 Uhr

So reagieren die Wirte in Mittelschwaben auf die neuen Lockerungen

Ab Montag dürfen die Wellnessbereiche wieder in Betrieb genommen werden. Auch bei den Öffnungszeiten hat sich Entscheidendes getan. Wir haben Wirte befragt.

Von Elisabeth Schmid

Es darf wieder geschwitzt werden, auch in den Krumbacher Hotels. Die Saunen dürfen ab Montag, 22. Juni, wieder öffnen. Natürlich gelten auch in diesen Bereichen die Abstandsregelung und die Hygienemaßnahmen. Das heißt, Desinfektion nach allen Saunagängen. Das sorgt für Arbeit.

Nur ein Hotel wird seine Sauna wieder öffnen: das Hotel Diem. Benedikt und Johannes Diem, die Juniorchefs, freuen sich darauf, ihren Gästen das Saunieren wieder zu ermöglichen. Benedikt Diem räumt aber ein, dass nur eine von zwei Saunen geöffnet sein wird.

Sauna im Parkhotel Krumbach eröffnet im Herbst

Das zweite Haus mit Sauna in Krumbach ist das neue Parkhotel. Hier ist die Sauna noch in Arbeit. Markus Miller, der Hotelmanager des Parkhotels, schätzt, dass die Sauna im Herbst eröffnet wird. Eine große Dachterrasse mit Blick auf Krumbach lädt dann die Gäste zum Entspannen ein.

Wichtiger für die hiesigen Gastronomen sind aber die weiteren Lockerungen. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Freitag die bisher geltende Sperrstunde gekippt. Bis dahin waren nur Öffnungszeiten bis 22 Uhr erlaubt, ab Montag wären sie bis 23 Uhr ausgedehnt worden. Nun dürfen die Gaststätten bereits am Wochenende zu ihren gewohnten Öffnungszeiten vor der Corona-Pandemie zurückkehren.

Eine weitere wichtige Lockerung, sagt Benedikt Diem, sei es, dass Familienfeiern bis zu 50 Personen auch wieder möglich seien. Der Hotelbetrieb sei auch während der Krise immer möglich gewesen.

Mehr Gäste dürfen wieder in die Wirtshäuser in Mittelschwaben

Auch der Gasthof Falk hatte während der ganzen Zeit den Hotelbetrieb aufrecht erhalten. Kerstin Falk ist froh, dass wieder mehr Gäste bei ihr speisen dürfen. „Wir haben zwar keinen Wellnessbereich, aber hinter der Bäckerei ein kleines Bistro für unsere Kunden neu eröffnet. Die Thannhauser Künstlerin Carola Jirkovsky hat in den Räumen bei uns ihre Kunst ausgestellt. Wir wollen auch weiterhin Künstlern die Möglichkeit geben, in unseren Räumen ihre Werke zu zeigen“, erklärt die Wirtin. Herbert Haas vom Kachelofen in Krumbach ist froh, dass er seinen Gästen das Frühstück wieder im Gastraum servieren kann. In der schweren Coronazeit war das Frühstücken nur auf den Zimmern möglich.

Kerstin und Martin Falk vom Gasthof Falk in Krumbach freuen sich, dass sie wieder mehr Gäste empfangen dürfen.

Wellness gibt es auch wieder im Klosterbräuhaus in Ursberg. Der Wellnessbereich ist ab 13 Uhr geöffnet. Auch da sind die Sauberkeit und die Abstandsregelung oberstes Gebot. Bernd Schramm, der Chef des Klosterbräuhauses Ursberg, sagt: „Bei uns steigen vorwiegend Geschäftsleute ein. Touristen sind eher seltener. Ich freue mich, dass jetzt alles wieder langsam zur Normalität zurückkehrt und sich meine Gäste in der Sauna entspannen können.“

Die Hoteliers in Mittelschwaben sehen allesamt positiv die Zukunft und hoffen, trotz Corona, auf eine gute Saison.