So stellt sich die AfD für die Kommunalwahl 2020 auf

Der Leipheimer Landtagsabgeordnete Gerd Mannes wurde jetzt offiziell zum Landratskandidaten nominiert. Wie sich die AfD auf Kreisebene etablieren möchte.

Von Peter Bauer

Jetzt ist es auch offiziell: Der 50-jährige Leipheimer Landtagsabgeordnete Gerd Mannes kandidiert bei der Landratswahl im März 2020 für die AfD. Einstimmig wurde er bei der Versammlung der AfD in Waldstetten nominiert. Natürlich seien seine Chancen, die Landratswahl zu gewinnen, bei „nahe Null“, erklärte er. Aber es gehe darum, bei der kommenden Kommunalwahl Präsenz zu zeigen und den Menschen in einem engagierten Wahlkampf die Inhalte der AfD nahe zu bringen. Gewählt wurden in der Versammlung auch 15 Kandidaten für den Kreistag.

Innerparteilichen Debatten in der AfD spielten eine kleine Rolle

Gerd Mannes, der unter anderem im Kosmetikbereich (für Unternehmen wie L’Oréal, Wella und Procter & Gamble) in führenden Positionen gearbeitet hat, wurde 2018 in den Landtag gewählt. Mannes (er ist verheiratet und hat fünf Kinder) ist einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden der AfD und schwäbischer Bezirksvorsitzender.

In der Veranstaltung in Waldstetten spielten am Rande auch die heftigen innerparteilichen Debatten bei der AfD auf Landesebene eine Rolle. Er sei ja „nicht der große Scharfmacher“, betonte Mannes. Er sprach sich dagegen aus, die AfD durch „übertriebene Positionen“ unwählbar zu machen. Mit Blick auf die Entwicklung der Partei auch auf kommunaler Ebene sei es wichtig, „gute Leute“ aufzunehmen und die Zahl der Mitglieder weiter zu erhöhen.

Die AfD besteht auf Kreisebene seit 2013, derzeit sind es 83 Mitglieder. Nun möchte, wie der Kreisvorsitzende Walter Metzinger betonte, die AfD auf Kreisebene Präsenz zeigen. In Krumbach wurde vor Kurzem der erste Ortsverband gegründet, dem nach Auskunft des Vorsitzenden Max Gumpp mittlerweile 21 Mitglieder angehören. Für Ichenhausen und Umgebung soll es in Kürze einen zweiten Ortsverband geben. Metzinger sagte, dass die AfD noch nicht in der Lage sei, Bürgermeisterkandidaten zu stellen. Aber es sei beispielsweise „in der Diskussion“, bei der Stadtratswahl in Krumbach mit einer eigenen Liste anzutreten.

Mannes sieht Trend gegen die ökonomische Vernunft

Das Programm der AfD für die Kreistagswahl soll dann, so Gerd Mannes, maßgeblich von einer Mitgliederversammlung auf den Weg gebracht werden. In der Waldstetter Versammlung standen immer wieder auch bundes- und landespolitische Themen im Vordergrund. Massive Kritik an den Grünen, an Ministerpräsident Söder, der, so Mannes, immer mehr „vergrünt“. Bedenklich sei, dass dabei die Landwirtschaft auf der Strecke bliebe. Bedenklich sei der Abwärtstrend der Industrie. Mannes sieht in aktuellen Entwicklungen einen Trend gegen die ökonomische Vernunft, die er wieder stärker in den Vordergrund stellen möchte. Im Bereich der Digitalisierung und ferner der Internetanbindung gebe es im Vergleich zu Nachbarländern noch große Defizite. Die Kommunen seien von staatlicher Seite mit einer zunehmenden Zahl von Aufgaben belastet worden. Dies nehme ihnen finanziell immer mehr die Luft. Einbringen möchte sich die AfD auf Kreisebene auch im Bereich der Bildungspolitik.

Mannes erklärte, dass er immer wieder auch Gespräche mit Bürgermeistern führe, die sich über eine zunehmende Bürokratisierung beklagen würden. Immer wieder hebt er hervor, dass eine industriefreundliche Politik auch eine arbeitnehmerfreundliche Politik sei. Ziel müsse es sein, die Mittelschicht zu stärken. Akzente setzen möchte die AfD auf Kreisebene auch im Bereich der Gesundheitspolitik.

Auftritte bekannter AfD-Politiker im Kommunalwahlkampf

Alice Weidel in Breitenthal – das war eine – in der Bevölkerung heftig diskutierte – Schlüsselveranstaltung der AfD im Landtagswahlkampf 2018. Mannes hat angekündigt, dass es auch im Kommunalwahlkampf den Auftritt des einen oder anderen bekannten AfD-Politikers geben werde.

Von den insgesamt 15 Stimmberechtigten wurde in Waldstetten der erste Teil der Kandidaten für den Kreistag gewählt. Mannes steht auch hier an der Spitze der Liste, gefolgt von Walter Metzinger (seit Dezember 2018 Kreisvorsitzender). 60 Mitglieder zählt bekanntlich der Kreistag. 60 Kandidaten – „das schaffen wir nicht“, räumte Mannes ein. Gewählt wurden in Waldstetten 15 Kandidaten. Am gestrigen Sonntag zog jedoch Johannes Heindl seine Kandidatur aus persönlichen Gründen wieder zurück. Daher rücken die anderen Kandidaten um jeweils einen Platz vor. In etwa vier Wochen sollen bei einem weiteren Wahlgang noch weitere sechs Kandidaten bestimmt werden. Auf der AfD-Liste für den Kreistag soll es dann eine Dreifachnennung geben. Wenn dann jemand die AfD pauschal wähle, erhalte die Partei auf diese Weise 60 Stimmen, erklärte der Landtagsabgeordnete. Kreisvorsitzender Walter Metzinger kündigte einen engagierten Wahlkampf an, bei dem die AfD in der Öffentlichkeit „Gesicht“ zeigen wolle.

