15.02.2020

Solarpark passt nicht nach Naichen

Neuburger Marktgemeinderat will keine Anlage mit mehr als zehn Hektar. Warum die Edelstetter Wehr dritten Kommandanten braucht

Der Neuburger Marktgemeinderat befasste sich in seiner Sitzung außer mit dem Berliner Kissen in Hirschfelden und der Baumfällung mit diesen Themen:

Die Markträte lehnten einen Solarpark östlich von Naichen bei zwei Gegenstimmen ab. Der Interessent wollte diesen auf drei Grundstücken (bisher Grünflächen) mit einer Gesamtfläche von 10,3 Hektar errichten. Die Eigentümer dieser Flächen wohnen nicht im Dorf. Vor einer Zustimmung hätte Zweiter Bürgermeister Otto Bader, selbst in Naichen wohnhaft, die Bürger in den Entscheidungsprozess einbinden wollen. Dies ist nun nicht mehr erforderlich. „Irgendwo muss der Strom herkommen“, befürwortete Josef Hösle das Projekt mit möglicher Schafbeweidung. Der Solarpark wurde insbesondere aus landschaftsgestalterischen Gründen abgelehnt. „Der Park verändert das Dorf Naichen zu massiv“, hieß es mehrmals.

Der Kindergarten St. Martin in Langenhaslach hat im aktuellen Kindergartenjahr sieben Kinder aufgenommen, die bei Eintritt noch unter drei Jahren waren. Da für diese Kinder ein pädagogischer Mehraufwand besteht, genehmigten die Räte für diese Kinder einen höheren Förderfaktor. Dadurch erhält der Markt erhöhte Fördermittel vom Freistaat.

Die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung aus Anlass eines Baus eines Mehrfamilienhauses mit Carports beim Festplatz in Langenhaslach sahen die Markträte nicht für erforderlich. „Laut Landratsamt können entsprechende Auflagen in der Baugenehmigung verankert werden“, so Bürgermeister Rainer Schlögl. Insbesondere geht es um die Duldung von maximal zehn Veranstaltungen und dem damit verbundenen Lärm auf dem Festgelände. Der Bauherr und die künftigen Bewohner müssen diese Einschränkung hinnehmen. Einen Hinweis darüber soll die Baugenehmigung enthalten.

Die Feuerwehr Edelstetten erhält einen dritten Kommandanten. Wie der Erste Kommandant Benjamin Leopold ausführte, seien er und sein Stellvertreter tagsüber auswärts beschäftigt. Die Bestellung eines weiteren Stellvertreters sei deshalb wünschens-wert. Laut Bürgermeister Rainer Schlögl könne im Ernstfall ein Gruppenführer oder der Kommandant einer anderen anwesenden Feuerwehr die Einsatzleitung übernehmen. Der Rathauschef sah keine Notwendigkeit, zumal er nun auch entsprechende Anträge der anderen Ortsteilfeuerwehren befürchte. Der stellvertretende Kommandant erhalte monatlich eine Aufwandsentschädigung von 24 Euro. Gegen die Stimme des Bürgermeisters stimmten die Markträte dem Antrag der Edelstetter Feuerwehr zu.

Der Markt Neuburg erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2018 bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben einen Überschuss von 1,268 Millionen Euro. Dies ergab die Prüfung der Jahresrechnung für 2018. Beanstandungen hatte der Finanzausschussvorsitzende Bernhard Sonner nicht zu verkünden. „Lobenswert ist, dass das Inventarverzeichnis nun vollständig erstellt wurde“, so Sonner.

Die ehemalige „Alte Schule“ in Neuburg erhält eine neue Schließanlage. Die Kosten belaufen sich auf knapp 4800 Euro.

Marktrat Stefan Zimmer berichtete von einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz in Langenhaslach wegen des Unwetters am Montag. In der Riedstraße war der Kanal vollgelaufen. „Um die Anlieger zu schützen, wurden die Kanalleitungen leer gepumpt“, so der Marktrat. Im Zuge der Erschließung des neuen Baugebietes am Mühlweg möchte der Bürgermeister die Problematik mit einem Fachplaner erörtern. (dje)"Seite 23

