vor 55 Min.

Spektakulärer Unfall in Thannhausen: Lkw rast durch Garten

Am Samstag hat ein Lastwagen-Fahrer in der Edelstetter Straße in Thannhausen die Kontrolle verloren und ist durch den Garten eines Hauses geschleudert und in e.

Ein spektakulärer Unfall ist am Samstag in der Edelstetter Straße in Thannhausen passiert. Ein Lkw-Fahrer hat die Kontrolle verloren und ist durch einen Garten gerast.

Von Christoph Lotter

Ein spektakulärer Unfall hat am Samstag in Thannhausen für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Ein 25-jähriger Lastwagen-Fahrer hatte gegen 9.50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist daraufhin von der Straße abgekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, ist der Lkw in der Folge an einer Mauer entlang geschrammt und hat diese letztlich durchbrochen. Anschließend ist der Lastwagen durch einen Garten eines Hauses geschleudert und schließlich in einem Entwässerungsgraben zum Stehen gekommen. Die Kontrolle über das Fahrzeug habe der Fahrer nach Angaben der Polizei ohne Fremdeinwirkung verloren.

Unfall in Thannhausen: Feuerwehr muss eingeklemmten Fahrer befreien

Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall im Fahrerhaus verletzt. Die Feuerwehr errichtete nach eigenen Angaben deshalb zunächst mit Hilfe von Steckleitern eine provisorische Brücke über den Graben und entfernte anschließend in Absprache mit dem Rettungsdienst die Fahrertüre des Fahrzeuges. Im Anschluss befreiten die Einsatzkräfte den 25-Jährigen aus dem Fahrerhaus. Dieser wurde nach der Befreiung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über den gesundheitlichen Zustand des Verletzten konnte die Polizei am Sonntag keine Angaben machen.

5 Bilder Fahrer eingeklemmt: Lastwagen schleudert in Thannhausen durch Garten Bild: Feuerwehr Thannhausen

Die Feuerwehr Thannhausen war insgesamt mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Edelstetter Straße war während der Rettung und der anschließenden Bergungsarbeiten der Feuerwehr bis etwa 13.30 Uhr zeitweise vollständig gesperrt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen