13.09.2020

Sportheim in Ebershausen bekommt einen Anbau

Plus Um das Sportangebot in Ebershausen für die Zukunft zu sichern, soll das Vereinsgebäude saniert werden und einen Anbau bekommen. Wofür er genutzt werden soll.

Von Werner Glogger

Um auch in Zukunft ein breites Angebot an Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung bieten zu können, plant der FC Ebershausen eine Erweiterung des Sportheimes mit umfassender Sanierung des Gebäudes vornehmlich im Untergeschoss. Dafür wird viel Geld in die Hand genommen.

Unterstützer dafür hat der Ebershauser Sportverein bereits an Land gezogen. Mit den Zusagen über eine großzügige Förderung seitens des Landkreises, des Bayerischen Landessport-Verbandes, der Gemeinde und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für eine Erneuerung der Heizungsanlage, habe sich die Vereinsführung gemeinsam mit den Mitgliedern zu so einem umfangreichen Projekt entschlossen. Für den Verein ist es dennoch ein finanzieller Kraftakt, sagte der Erste Vorsitzende Martin Keppeler bei der Vorstellung des Bauplanes.

Kosten für Erweiterung des Sportheims belaufen sich auf rund 250.000 Euro

Der Verein stehe für mehr als nur für den Fußball. Etwa werden Fitness- und Gymnastikprogramme für Jung und Alt und auch Laufsport angeboten. Mit einer starken Jugendabteilung gelte die Zukunft als gesichert. Nun konnten sich auch die Ratsmitglieder ein Bild über das Vorhaben machen. Denn bei der Vorstellung ging es nicht nur um die Genehmigung des Bauantrages, sondern auch um die Zusage für einen Zuschuss von zehn Prozent der Baukosten und einer Pachtverlängerung zur Nutzung der Grundstücke für das Sportheim und des alten Sportplatzes. Denn dies ist Voraussetzung für die Förderung der anderen Stellen.

Geplant ist ein Anbau an der Westseite des Sportheimes mit Nutzung von Geräten im Untergeschoss und eine Erweiterung des Gymnastikraumes im Erdgeschoss. Im Untergeschoss des bestehenden Gebäudes sind eine Sanierung der sanitären Anlagen und der Einbau einer förderfähigen Heizung vorgesehen. Aufgrund der ausführlichen Darstellung gab es keine nennenswerte Wortmeldung, sodass der Rat das Vorhaben begrüßte und den Bauplan einstimmig genehmigte. Damit geht auch eine Zusage gemäß den gemeindlichen Richtlinien zu einem Zuschuss von zehn Prozent auf die veranschlagten Baukosten in Höhe von 250.000 Euro und die Pacht der bisher genutzten Grundstücke bis ins Jahr 2050 zu verlängern einher.

Neuigkeiten gibt es auch für die anderen Vereine im Ort. Die Ratsmitglieder einigten sich nach kurzer Diskussion darauf, dass Vereine für kleinere Anschaffungen nicht mehr nach der Art der Anschaffung bezuschusst werden, sondern seitens der Gemeinde eine „pauschale Unterstützung“ erhalten. Auf diese Weise wird erstmals dem Antrag der Jugendfeuerwehr mit 50 Euro entsprochen.

Die Feuerwehren in Ebershausen bekommen künftig mehr Geld

Mehr Geld bekommen künftig auch die Feuerwehren. Jedes Jahr leisten die örtlichen Einsatzkräfte Arbeiten für die Gemeinde, die ansonsten an Firmen vergeben werden müssten – etwa das Leeren der Schmutzwassereimer oder Inspektion der Revisionsschächte, hieß es bei der Sitzung. Die Zuwendungen für diese Arbeitsdienste sind seit 2010 nicht mehr erhöht worden, gab Bürgermeister Harald Lenz bekannt. Momentan erhält die Freiwillige Feuerwehr Ebershausen eine jährliche Zuwendung von 250 Euro, bei der Wehr in Seifertshofen-Waltenberg beläuft sich die Zuwendung auf 130 Euro. Die Gemeinde könne froh sein, war in der diesbezüglichen Beratung zu hören, dass die Mitglieder der Wehren bereit sind, diese teils anstrengenden Arbeiten zu erledigen. Zudem habe sich der Gemeindebereich vergrößert und damit den Umfang der Tätigkeiten ausgeweitet. Ohne Gegenstimme bewilligte der Rat eine Erhöhung der jährlichen Zuwendung für die Feuerwehr Ebershausen auf 350 Euro und für Seifertshofen-Waltenberg auf 200 Euro.

Zum Abschluss der Gesamtrenovierung der Pfarrkirche St. Martin soll die Beichtkapelle neu gestaltet werden. Zusätzlich ist beabsichtigt, die Eingangsbereiche zu sanieren und die Beichtkapelle mit einer flexiblen Bestuhlung aus Hockern auszustatten. Ziel sei, so der Bürgermeister, zeitgemäße Räumlichkeiten zur Feier von Sakramenten und Meditation zu schaffen, passend zur Atmosphäre der Pfarrkirche.

Der Nebeneingang Nord soll zudem aufgewertet werden. Beauftragt mit der Maßnahme sind die Künstlerin Anne Hitzkern-Lubin aus Augsburg und das Büro „Büchele Architektenwerk“ aus Krumbach. Der Rat erteilte das einstimmige Einvernehmen zu diesen Maßnahmen.

