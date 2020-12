16:00 Uhr

Springreiter Philipp Weishaupt aus Jettingen wird zum zweiten Mal deutscher Meister

Plus Der Jettinger Springreiter Philipp Weishaupt holt nach 2009 erneut den deutschen Meistertitel und macht sich jetzt berechtigte Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme.

Von Alexander Sing

Ludger Beerbaum ballte die Faust und grinste. Als Philipp Weishaupt bei den deutschen Meisterschaften der Springreiter am Sonntag den Titel gewann, freute sich der Chef für seinen Mitarbeiter und gratulierte als einer der Ersten. Der 35 Jahre alte Weishaupt war als Lokalmatador angetreten, schließlich lebt der Jettinger bereits seit 2003 in Westfalen und arbeitet als Bereiter auf Beerbaums Anlage. Und so ist es kein Wunder, dass Weishaupt nach dem Sieg auf Stute Asathir im Finale der besten zwölf Springreiter sagt, er habe „ein bisschen mehr Druck“ gehabt als Lokalmatador.

Doch der erfahrene Weishaupt behielt die Nerven und sicherte sich – ohne Zuschauer – seinen zweiten deutschen Meistertitel nach 2009 in Balve mit Souvenir. Die Leistung ist umso höher einzuschätzen angesichts der Tatsache, dass durch die vielen Ausfälle von hochklassigen Turnieren wegen der Corona-Pandemie ein Großteil der deutschen Springreiter-Elite in Riesenbeck dabei war. Weishaupt stapelt im Gespräch mit unserer Redaktion trotzdem tief: „Es war klar, dass ich Mitfavorit auf den Titel bin. Aber dass mein Pferd so überragend auftritt und alle Runden glücken, das war für mich auch überraschend.“

Deutsche Meisterschaft 2020: Weishaupt gelingt auf Asathir ein fehlerloser Ritt

Weishaupt hatte auf der 13-jährigen Stute zwei fehlerlose Runden in der Drei-Sterne-Qualifikation hingelegt und war als Führender in die Finalrunde gegangen. Auch da blieb er auf Asathir fehlerlos, was letztlich den souveränen Sieg bedeutete. „Das ist ein außergewöhnliches Pferd“, lobte der 35-Jährige dann auch die Stute, die dem Saudi Kamal Bahamdan gehört, Weishaupt aber auch in Zukunft zur Verfügung stehen wird. Ein Pferd in Topform zu haben, ist für den Jettinger im kommenden Jahr besonders wichtig. Denn dann stehen die Olympischen Spiele in Tokio an.

Der Weg dorthin ist ungewiss. Hochklassige Turniere, bei denen Weishaupt und Asathir sich präsentieren könnten, sind auch in den kommenden Monaten Mangelware. „Die Situation gibt uns vor, was wir machen können. Aktuell können wir nur die bestmöglichen Aufbaupläne für das Pferd durchziehen und uns gut in Schuss halten.“ Bevor es allerdings in die ruhige Phase des Trainings im heimischen Stall geht, steht am kommenden Wochenende in Riad, Saudi-Arabien, noch eins der wenigen Fünf-Sterne-Turniere an, die weltweit im Jahr 2020 überhaupt stattgefunden haben. Gelingt es Weishaupt, sich auch dort gut zu präsentieren, geht er mit einer guten Ausgangsposition ins Olympia-Jahr.

Lob für Philipp Weishaupt vom Bundestrainer nach der deutschen Meisterschaft in Riesenbeck

Bundestrainer Otto Becker, der schlussendlich die deutsche Equipe für Tokio auswählt, sagte bereits nach dem Titelgewinn in Riesenbeck: „Das war sensationeller Sport hier.“ Weishaupt habe zu seinen Favoriten gehört. Und auch der Gelobte selbst sagt: „Das kann für nächstes Jahr vielleicht was werden.“

Entscheidend wird die Form im Frühsommer 2021 sein. Kann Philipp Weishaupt sein Niveau bis dahin halten und sich auf den Turnieren, die bis dahin stattfinden können, gut präsentieren, könnte der Traum von der ersten Olympia-Teilnahme wahr werden.

Nun wird der 35-Jährige aber erst einmal zwei Wochen in Saudi-Arabien verbringen, bevor er dann im kleinen Kreis mit der Familie die Weihnachtstage in Riesenbeck verbringt. Ein Besuch in der Heimat ist nicht geplant. „Ich hoffe erst mal, dass ich mit negativem Corona-Test wiederkomme. Trotzdem halte ich mich dann aber von Oma und Opa lieber fern.“ (mit dpa)

Lesen Sie auch:

Themen folgen