Stoffenried

vor 50 Min.

Lernen auf dem Bauernhof: Schulkinder erleben Landwirtschaft hautnah

Mit dem Tablet in den Schafstall: Schülerinnen und Schüler der Freiherr-von-Stain-Mittelschule Ichenhausen haben in Stoffenried die Arbeit in der Schäferei kennengelernt.

Plus Das Programm "Erlebnis Bauernhof" gibt es seit zehn Jahren. In Stoffenried gibt die Schäferei aber schon viele Jahre länger Kindern und Jugendlichen Einblick.

Von Rebekka Jakob

Hündin Luna ist richtig aufgeregt: Heute ist was los auf dem Hof ihrer Menschen in Stoffenried. "Sie mag es, wenn Kinder um sie rum sind, schließlich ist sie auch mit Kindern aufgewachsen", sagt Barbara Mettenleiter-Strobel und streichelt Lunas wuscheliges Fell. Außerdem ist es die Hündin gewöhnt, dass fremde Kinder die Schäferei am Hopfenberg besuchen. Denn ihre Besitzerin ist nicht nur Kreisheimatpflegerin und gemeinsam mit ihrem Mann Heinz Strobel Schäferin im Nebenerwerb: Sie vermittelt auch seit Jahrzehnten Kindern und Jugendlichen, wie Landwirtschaft und besonders die Schäferei funktioniert.

