vor 21 Min.

„Super Mario“ überzeugt mit Muskeln

Christian Balkheimer ist im Finale von Ninja Warrior

Von Lara Schmidler

Leipheim Gemeinsam mit 49 anderen Athleten steht der Leipheimer im Finale der RTL-Show Ninja Warrior. Zum ersten Mal seit seiner ersten Teilnahme 2016 hat Balkheimer – Super Mario, wie er in der Sendung genannt wird – es so weit gebracht. „Man muss wie bei jedem anderen Wettkampf auch Glück mit den Hindernissen haben. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie weit die anderen Athleten in der eigenen Runde kommen“, erklärt er. An seinen Fähigkeiten habe er aber nicht gezweifelt: „Ich wusste, dass ich für das Finale fit genug bin.“

Das hat Balkheimer zum großen Teil der Trainingshalle zu verdanken, die er im Leipheimer Ortsteil Weißingen aufgebaut hat. Dort trainiert er nicht nur, sondern baut auch Hindernisse aus derSendung nach, um sich optimal vorbereiten zu können. Das ist in der Ninja-Szene nicht unbekannt. „Mittlerweile war so gut wie jeder schon in meiner Halle, um zu trainieren“, erzählt Balkheimer. Leute aus der näheren Umgebung wie München und Stuttgart kämen regelmäßiger, andere eher selten. Auch aus Österreich und der Schweiz kam schon Besuch. Man kennt sich also in der Szene, viele sind nicht zum ersten Mal bei Ninja Warrior dabei. „Im Finale ist eigentlich fast nur noch der harte Kern, lauter eingefleischte Ninja-Leute“, sagt Balkheimer. Trotzdem ist von Konkurrenzdenken nicht die Rede. Ganz im Gegenteil: Je näher die Athleten dem Sieg kommen, desto lauter feuern sie sich auch gegenseitig an. „Natürlich ist es ein Wettkampf, aber der Gegner ist nur der Parcours.“ Das sei auch das Geheimnis, warum die Teilnehmer in jeder Staffel besser seien als in der vorherigen: „Wir ziehen alle an einem Strang, das Ziel ist, dass alle sich steigern.“

Das Finale der Sendung wird in zwei Teilen am 27. November und 4. Dezember ausgestrahlt. Die Finalisten treten in vier Runden gegeneinander an.

