00:34 Uhr

Symphonische Blasmusik trifft auf Brass-Sound

Gemeinschaftskonzert der Musikvereinigung Thannhausen und der Brassband „Blechbrasserie“

Am 27. April ist es so weit – ein besonderes Frühjahrskonzert steht bevor. Die Musikvereinigung Thannhausen spielt zusammen mit der Brassband „Blechbrasserie“ im Ringeisensaal in Ursberg.

Doch, wer ist die Blechbrasserie und was ist eigentlich eine „Brass Band“? Eine Brassband ist eine Blasmusikformation, die sich in Großbritannien ab etwa 1830 entwickelt hat. Der Name wird abgeleitet vom englischen Wort „brass“ (dt.: Messing), welches als Sammelbegriff für Blechblasinstrumente verwendet wird. Entsprechend dem britischen Brassband-Vorbild gehören zur üblichen Besetzung folgende Instrumente: Es-Cornet, B-Cornets, Flügelhorn, Alt-Hörner, Baritone, Eufonien, Posaunen, Tuben und Schlagwerk. Die „Blechbrasserie“ zählt zu einigen wenigen Brassbands in Deutschland und wurde 2017 von ihrem Dirigenten Michael Fischer gegründet. Dort spielen begeisterte Blechmusiker zusammen Musik auf höchstem Niveau.

Die Musikvereinigung Thannhausen hingegen existiert bereits seit 270 Jahren und spielt erfolgreich unter der Leitung von Marina Beer in der Oberstufe Symphonische Blasmusik. Marina Beer war es auch, die die Brücke zwischen den beiden Orchestern geschlagen hat. Zum einen ist sie Dirigentin der Musikvereinigung, zum anderen ist sie Trompeterin in der Brassband „Blechbrasserie“. Beide Orchester wollten etwas Neues, Spannendes ausprobieren – so kam es zur Idee eines Gemeinschaftskonzerts. Mit dem Ringeisensaal in Ursberg konnte auch eine mehr als geeignete Location für das Gemeinschaftskonzert gefunden werden.

Was erwartet den Zuhörer bei diesem Konzert? Laut Veranstaltern etwas ganz Besonderes! Die Musikvereinigung Thannhausen präsentiert konzertante Blasmusik auf hohem Niveau. Mit Reynard the Fox oder auch dem Zauberer von Oz erzählen sie beispielsweise eine vertonte Geschichte. Die Brassband hingegen wird mit fülligem Blech-Sound aufwarten. Ein Highlight wird definitiv das Zusammenspiel der beiden Orchester sein.

Das Konzert findet am 27. April um 19.30 Uhr im Ringeisensaal in Ursberg statt. (zg)

Themen Folgen