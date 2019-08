vor 43 Min.

Thannhausen: 57-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Ein Autofahrer konnte bei einer Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Zunächst belog er die Beamten, die ließen nicht locker.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Ursberger Straße in Thannhausen konnte ein 57-jähriger Autofahrer keinen Führerschein vorzeigen. Der Mann gab laut Polizei an, dass das Dokument zuhause liegen würde. Da der Wohnort in der Nähe der Kontrollstelle war, wurde er von der Polizeistreife dorthin begleitet. An der Wohnung gab der Fahrer zu, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Rahmen der Gespräche fiel außerdem auf, dass bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen vorlagen. Ein entsprechender Drogenvortest fiel laut Polizei positiv aus, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. (zg)

