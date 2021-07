Ab Montag ist die B300 bei Ziemetshausen wieder gesperrt

Plus Auf 5,5 Kilometern zwischen Thannhausen und Schönebach wird über die Sommerferien der komplette Straßenoberbau erneuert. Welche Sperrungen und Umleitungen geplant sind.

Auf der Bundesstraße B300 östlich von Thannhausen wird diesen Sommer wieder kräftig gebaut auf einem fünfeinhalb Kilometer langen Streckenabschnitt. Dazu muss die Bundesstraße abschnittsweise voll gesperrt und umgeleitet werden. Das Staatliche Bauamt Krumbach spricht davon, dass sich Verkehrsteilnehmer über mehrere Wochen auf Sperrungen und Umleitungen einrichten müssen - genauer gesagt, die ganzen Sommerferien lang sowie noch eine Woche davor und eine Woche danach.