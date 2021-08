Autofahrer nimmt anderem im Kreisverkehr in Thannhausen die Vorfahrt

7000 Euro Blechschaden sind bei einem Verkehrsunfall an der Ursberger Straße/Mozartstraße in Thannhausen entstanden, weil ein Fahrzeuglenker ein Auto übersehen hatte.

Am Samstag gegen 23.30 Uhr hat sich im Bereich der Ursberger Straße/Mozartstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte einer der Unfallbeteiligten in den dortigen Kreisverkehr einfahren, übersah jedoch ein von links kommendes Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7000 Euro. Einer der Fahrzeuglenker machte im Nachgang leichte Verletzungen geltend, so die Polizei. (AZ)