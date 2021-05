Betrunkener 18-Jähriger bedroht Pärchen in Thannhausen mit Messer

Ein 18-Jähriger hat in Thannhausen für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Er bedrohte ein Pärchen mit einem Messer - und stieg dann zu den beiden ins Auto.

Plötzlich und unvermittelt hat ein 18-jähriger Mann am Sonntagabend ein junges Pärchen in Thannhausen mit einem Messer bedroht - und einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten mitteilen, spielten sich die Szenen gegen 20 Uhr zunächst in der Fritz-Kieninger-Straße ab.

Das junge Pärchen saß dort in einem Auto im Bereich des Wehres an der Mindel und unterhielt sich. Der 18-Jährige, der sich dort nach Angaben der Polizei ebenfalls zufällig aufhielt, wurde auf die beiden aufmerksam und bedrohte diese plötzlich und unvermittelt mit einem Messer.

Pärchen in Thannhausen bedroht: Polizei erwischt 18-Jährigen

Unmittelbar nach dieser Bedrohung setzte er sich sogar in den Fond des Fahrzeuges und wollte zu einer Tankstelle gefahren werden, um sich ein Getränk zu holen. Auf der Fahrt dorthin stieg er dann auf einmal aus dem Wagen aus und rannte davon. Der Geschädigte und seine Freundin verständigten daraufhin über Notruf die Polizei.

Nach einer Fahndung mit mehreren Streifen, unterstützt von benachbarten Dienststellen, nahm die Polizei den 18-Jährigen kurze Zeit später im Bereich der Mindelpromenade fest. Wegen seines Verhaltens und der starken Alkoholisierung, heißt es in der Polizeimeldung, habe er die Nacht in der Zelle der Polizeiinspektion Krumbach verbringen müssen. Am nächsten Morgen habe er sich nicht mehr an die Ereignisse des Vortages erinnern können. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)

