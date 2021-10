Erneuerbare Energie: Zwei Solarprojekte für Thannhausen

Plus Thannhausen billigt die Vorentwürfe für das Freiflächenfotovoltaik-Projekt von Busunternehmer Josef Brandner. Ein Solarpark ist auch im Ortsteil Burg geplant.

Voran kommt die Stadt Thannhausen mit dem Ziel, mehr ihrer benötigten Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen. Der Stadtrat beriet in seiner jüngsten Sitzung über zwei Solarprojekte - eines nordöstlich von Thannhausen und eines beim Stadtteil Burg.