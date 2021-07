Ex-Fernsehrichter Alexander Hold zu Gast in Thannhausen

Plus Der Landtagsabgeordnete und Ex-Fernsehrichter Alexander Hold besucht die Freien Wähler Thannhausen. Was er bei seinem Besuch zu sagen hat.

Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler der Kreisvereinigung und des Landkreises Günzburg stattete Alexander Hold, der Bezirksvorsitzende der Freien Wähler Schwabens und stellvertretender Präsident des Bayerischen Landtags, den Parteimitgliedern einen Besuch ab. Im Hotel Sonnenhof in Thannhausen kamen alle zusammen. Viele werden Hold nicht nur als Politiker kennen, sondern unter anderem aus den bis 2016 ausgestrahlten Fernsehsendungen "Richter Alexander Hold" und "Im Namen der Gerechtigkeit", die täglich auf Sat.1 ausgestrahlt wurden.