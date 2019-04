19.04.2019

Thannhausen: In Schlangenlinien auf der B 300

Betrunken am Steuer: Der Führerschein eines 39-Jährigen wurde in Thannhausen beschlagnahmt (Symbolbild).

In Schlangenlinien nach Thannhausen: Eine Polizeistreife stellte in der Frühmeßstraße einen 39-jährigen, betrunkenen Pkw-Fahrer. Seinen Führerschein ist er jetzt los.

Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, wurde der Polizeieinsatzzentrale in Kempten von einem Zeugen ein gelber Pkw gemeldet, der auf der B 300 in Richtung Thannhausen in Schlangenlinien fahren soll. Der Pkw konnte laut Bericht der Polizei durch eine Streife in der Frühmeßstraße in Thannhausen ausfindig gemacht werden. Ein beim 39-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert, welcher deutlich über 1,1 Promille lag. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein des Fahrers, mussten beschlagnahmt werden. (zg)

