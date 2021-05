Thannhausen

In Thannhausen entstehen neue, bezahlbare Wohnungen

In vier Bauabschnitten erweitert und saniert die Wohnbaugesellschaft Thannhausen ihren Bestand. Geschäftsführer Guido Zieher (links) und Bürgermeister Alois Held trafen sich zur Fertigstellung der ersten 16 Wohnungen am Birkenweg 1a.

Plus Wie die Wohnbaugesellschaft in Thannhausen bis 2026 ihren Bestand vermehren, erneuern und sanieren möchte und warum das für die Stadt so wichtig ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zählt gegenwärtig zu den wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben. Die Thannhauser Wohnbaugesellschaft treibt jetzt ein bedeutendes Projekt für die Stadt Thannhausen voran. In den kommenden Jahren entsteht eine Reihe von neuen Wohnungen, Bestände werden saniert. Und dabei spielt auch eine effiziente Energieversorgung eine maßgebliche Rolle.

