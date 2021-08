In einem Thannhauser Kreisverkehr kracht es

Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen, der Sachschaden ist laut Polizei beträchtlich.

Am Samstag befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer die B 300 in Thannhausen. Hierbei fuhr er in den Kreisverkehr ein, ohne laut Polizei die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 59-jährigen Pkw-Fahrers zu beachten. Daher kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein mittlerer vierstelliger Sachschaden. (AZ)