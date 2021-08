Ein besonderer Gottesdienst für den Krumbader Kurseelsorger

Plus Karl Heidingsfelder konnte mit 60 Jahren priesterlicher Dienst ein besonderes Jubiläum feiern. Bekannt ist er als großartiger Prediger.

Ein seltenes Jubiläum konnte Pfarrer Karl Heidingsfelder feiern: 60 Jahre priesterlicher Dienst. Am 29. Juni 1960 war der Geistliche durch Erzbischof Michael Buchberger im Dom zu Regensburg zum Priester geweiht worden. Jetzt gab es einen besonderen Gottesdienst.