Neuer Thannhauser Trinkwasserbrunnen erhält eine Behausung

Plus Später wird man nur einen Erdhügel mit zwei Türen sehen. Wie die Brunnenstube für einen neuen Tiefbrunnen der Stadt Thannhausen gesetzt wird.

Von Annegret Döring

Viel Verkehr gab es am Mittwochmorgen auf der Bayersrieder Straße zwischen Ursberg und Thannhausen. Mehrere Tieflader und ein Autokran waren unterwegs zum Thannhauser Wasserwerk. In dessen Umgebung entsteht seit geraumer Zeit die neue Wasserversorgung der Mindelstadt. Drei neue Tiefbrunnen wurden gebohrt, die künftig die über 6000 Einwohner mit dem kühlen Nass versorgen werden. Der erste Brunnen, der gleich in der Nachbarschaft des bisherigen Wasserwerks gebohrt wurde, erhielt am Mittwoch seine sichere Behausung, die Brunnenstube. An diesem Tag ist erstmals über der Erde wirklich etwas zu sehen von dem Thannhauser Großprojekt Wasserversorgung.

