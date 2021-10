Schlauchbrücke der Feuerwehr stürzt in Thannhausen um

Gründlich schief ging eine Feuerwehrübung in Thannhausen. Ein Gespannfahrer hat dadurch einen großen Schaden erlitten. Was genau passiert ist.

Einen Unglücksfall bei einer Feuerwehrübung hat es in Thannhausen am Samstagnachmittag gegeben. Bei der Landkreisübung der Feuerwehr wurde über die Edmund-Zimmermannstraße eine Schlauchbrücke gebaut. Als ein Fahrzeugführer mit seinem Anhänger sich der Konstruktion näherte, kippte diese aus bislang ungeklärter Ursache um, berichtet die Polizei. Die Bauteile fielen auf das Gespann. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, so die Polizei. (AZ)