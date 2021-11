Ein Kurzschluss in einer Trafostation in Thannhausen löste einen kleineren Brand aus. Für rund eine Stunde gab es deshalb keinen Strom.

Einen Stromausfall gab es heute Morgen um kurz nach sieben Uhr in großen Teilen von Thannhausen und Münsterhausen. Ursache war ein Kurzschluss in einer Trafostation in der Bahnhofstraße in Thannhausen. Dieser löste wiederum einen kleineren Brand der 20-kV-Mittelspannungsschaltanlage aus, die sich in der Trafostation befindet.

Nach Stromausfall in Thannhausen und Münsterhausen: Alle Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen

Die diensthabenden Ingenieure der Netzleitstelle von LEW Verteilnetz (LVN) schalteten gemeinsam mit dem Bereitschaftsdienst der LVN-Betriebsstelle in Krumbach schnellstmöglich auf andere Leitungen um und sorgten dafür, dass die Stromversorgung ab kurz nach acht Uhr wiederhergestellt wurde. Inzwischen seien alle Haushalte wieder versorgt, teilten die Lechwerke auf Anfrage mit. Bis die defekte Schaltanlage repariert ist, bleiben die Haushalte über andere Leitungen versorgt. Die Feuerwehr Thannhausen war im Einsatz. (abi)