Unfall in Thannhausen: Fahrer verzichtet auf Vorfahrt, Hintermann überholt

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einem anderen am Dienstag in Thannhausen die Vorfahrt gewähren wollte. Dabei kam es zum Unfall mit hohem Schaden.

Ein Blechschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist am Dienstag gegen 5.05 Uhr in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen entstanden, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht. Nach dem Bericht der Polizei wollte ein 49-jähriger Autofahrer nach links in die Fritz-Kieninger-Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch den entgegenkommenden Pkw einer 28-Jährigen. Nach Angaben des 49-jährigen Abbiegenden sei jedoch noch ein weiteres Auto vor dem der 28-Jährigen gefahren.

Erster Autofahrer verzichtet auf Vorfahrt, zweiter nicht

Dieser unbekannte Pkw-Fahrer hielt an und habe dem 49-Jährigen signalisiert, dass er ihn nach links abbiegen lässt. Daher begann er den Abbiegevorgang. Nun sei jedoch die 28-Jährige an dem wartenden Wagen vorbeigefahren und mit dem Fahrzeug des 49-Jährigen kollidiert. Da der Fahrer des wartenden Pkw bislang unbekannt ist, werden alle Personen, die etwas Sachdienliches zu diesem Fahrer angeben können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)