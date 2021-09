Thannhausen

27.09.2021

Ungeplante Kosten: Thannhausen muss 215.000 Euro in marode Wasserleitung stecken

Plus Eine Hauptwasserleitung muss erneuert werden, weil es hier bereits zwei Rohrbrüche gab. Wie der Stadtrat Thannhausen mit den nicht eingeplanten Kosten umgeht.

Von Annegret Döring

Außerplanmäßige Kosten in Höhe von rund 215.000 Euro hat der Thannhauser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im Bereich der Wasserversorgung genehmigt. Der Grund: Die Hauptwasserleitung ist zwischen dem Hochbehälter am Alpenblick und der Bauberger Straße derart marode, dass Rohrbrüche zu befürchten sind. Zwei hat es bereits im Dezember 2019 und dieses Jahr gegeben. Der jüngste war bei einer Baustelle am Beatussteig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen