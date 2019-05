vor 45 Min.

Thannhausen: weniger Parkplätze, mehr Sicherheit

Die Schreieggstraße in Thannhausen ist für Autofahrer nicht immer leicht einzusehen. Am Fahrbahnrand geparkte Autos nehmen zusätzlich die Sicht. Daher gilt künftig auf einem Abschnitt der Straße ein Halteverbot.

In Thannhausen sollen einige Gefahrenstellen im Verkehr beseitigt werden. Der Nachteil: Durch neue Halteverbote fallen mehrere Parkplätze in der Stadt weg.

Von Christian Gall

In der Mindelstadt gibt es einige „gefährliche Ecken“, wie sie gerne bezeichnet werden – unübersichtliche Stellen im Verkehr, an denen es leicht zu Unfällen kommen kann. Thannhausens Bau- und Umweltausschuss nahm in seiner letzten Sitzung einige dieser Orte unter die Lupe. Nun sollen einige der gefährlichen Ecken entschärft werden. Allerdings hat das auch einen Nachteil für Autofahrer: Mehrere Parkplätze fallen in der Stadt weg.

Hitzig diskutiert wurde über die Schreieggstraße, genauer gesagt über einen Abschnitt südlich der Einmündung der Postbräu-Zufahrt. Für Autofahrer ist der Bereich schwer einzusehen – einerseits durch den kurvigen Straßenverlauf, andererseits durch eine Kuppe. Dazu kommt ein weiterer Faktor: Auf Höhe der Hausnummer 11 der Schreieggstraße, also auf der östlichen Straßenseite, parken regelmäßig Autos. Wie es im Sachvortrag von Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh hieß, wurde die Stelle auch von einem Vertreter der Polizeiinspektion Krumbach als unübersichtlich bewertet. Daher erachtete der Beamte ein Halteverbot entlang der Straße für sinnvoll, um so die Sicht zu verbessern.

Das Halteverbot hat auch einen Gegner

Das Halteverbot soll sich ab der Postbräu-Zufahrt rund 20 Meter weit in südliche Richtung erstrecken. Der Vorschlag wurde allerdings nicht von allen Ausschussmitgliedern positiv aufgenommen. Gottfried Braun (FW) sprach sich gegen das Halteverbot aus: „Die geparkten Autos haben den Vorteil, dass sie den Verkehr verlangsamen.“ Der zweite Bürgermeister Peter Schoblocher (FW) hielt dagegen, dass durch die geparkten Autos nicht nur der abbiegende, sondern auch der fließende Verkehr gefährdet wird: „Die Autos sind an dieser Stelle schnell unterwegs. Daher ist es oft schwierig, den Gegenverkehr rechtzeitig zu sehen, wenn man mit seinem Auto an den geparkten Fahrzeugen vorbeifahren will.“ Letztendlich sprachen sich alle Ausschussmitglieder – mit Ausnahme von Gottfried Braun – für die Einrichtung des Halteverbots aus. Das Wegfallen von Parkplätzen sei laut Bürgermeister Georg Schwarz (CSU) zu verschmerzen: „In Thannhausen gibt es immer noch ausreichend Parkplätze.“

Der Bauausschuss widmete sich einer weiteren gefährlichen Stelle: einem Abschnitt der Ringeisenstraße, über den die Zufahrt in die Wohnanlage Mozartstraße 37/39 erfolgt. Auch dort behindern geparkte Fahrzeuge die Sicht – diese Meinung vertrat der zuständige Vertreter der Polizeiinspektion Krumbach. Die Mitglieder des Bauausschusses entschieden daher einstimmig, dass von der Zufahrt zur Wohnanlage bis zur Einmündung Haydnstraße ein beidseitiges Halteverbot verhängt wird. Ebenso soll östlich der Wohnanlagen-Zufahrt ein Halteverbot mithilfe einer „Zickzacklinie“ ausgewiesen werden.

Nur noch Tempo 30 in der Wiesenthalstraße

Auch an einer dritten Stelle soll der Verkehr sicherer werden – in der Wiesenthalstraße, in der Nähe des Kindergartens St. Vinzenz. Von der Einmündung Inselstraße bis zur Mindelbrücke soll künftig Tempo 30 gelten. Allerdings nicht rund um die Uhr – der Bauausschuss setzte die Begrenzung von Montag bis Freitag auf 7 bis 17 Uhr fest.

