Thannhauser Abend für den Breitensport

Wie die Stadt Thannhausen ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler würdigt.

Von Thomas Niedermair

Alle zwei Jahre werden in Thannhausen Sportler und Sportlerinnen geehrt, die sich durch herausragende Leistungen ausgezeichnet haben. Bei der diesjährigen Veranstaltung im Foyer des Rathauses wurden Aktive aller Altersstufen für ihre beachtlichen Erfolge gewürdigt, die sie in den Abteilungen Leichtathletik, Wasserwacht und Tischtennis erzielt haben. Bürgermeister Georg Schwarz hieß die Sportler und Sportlerinnen, Eltern und Angehörige herzlich willkommen, gratulierte zu den gezeigten Leistungen und hatte für alle Geehrten – zusätzlich zu den überreichten Urkunden – Geschenktaschen mitgebracht, um die Anerkennung und Wertschätzung der Stadt zum Ausdruck zu bringen.

TSG-Vorstand Stefan Herold, der als Sport- und Jugendreferent der Stadt und Geschäftsführer der Kindersportschule die Ehrungen vornahm, verwies auf die große Bedeutung des Breitensports für die Gesellschaft. „Jedes Kind sollte Sport machen“, betonte er, denn „es ist schon sehr bedenklich, wenn immer mehr Kinder nicht mehr in der Lage sind, wenigstens 800 Meter laufen zu können“.

Gründe dafür, sich sportlich zu betätigen, seien nicht nur das Bewegungsmotiv und der Beitrag für die eigene Gesundheit. Dem Spiel- und Neugiermotiv komme ebenfalls große Bedeutung zu, denn „es ist gerade für Kinder interessant, immer was Neues zu entdecken“. Auch das Anschlussmotiv, sich in einer Gemeinschaft wiederzufinden, sei wichtig. Zuletzt verwies Stefan Herold darauf, dass das Leistungsmotiv nicht unterschätzt werden dürfe. „Für Kinder ist es oft ein Problem, wenn andere besser sind.“ Aufgabe der Vereine sei es, Angebote zu schaffen, die dies berücksichtigen und die Mitglieder aller Altersgruppen ihrem jeweiligen Leistungsvermögen entsprechend zu fördern wissen. Geehrt wurden zunächst besonders erfolgreiche Aktive der von Markus Tschanter geleiteten Abteilung Leichtathletik.

Im Speerwurf dauerhaft erfolgreich

Dieter Duttke, seit vielen Jahren konstant erfolgreich und inzwischen über 80-jährig, erreichte 2017 und 2018 jeweils den 2. Platz beim Speerwurf der Senioren. Patrick Fischer erzielte bei der Schwäbischen Meisterschaft den 1. Platz über 100 Meter. Und die Ausnahmeathletin Manuela Groß fügte zu den zahlreichen Titeln in ihrer Altersklasse sowohl 2017 (Europameisterin im Hochsprung, Deutsche Meisterin im Hochsprung und im Mehrkampf, neunfache Bayerische Meisterin) als auch 2018 (Vize-Weltmeisterin im Hochsprung und im Siebenkampf, mehrfache Deutsche und Bayerische Meisterin) etliche weitere Auszeichnungen hinzu.

In Abwesenheit gewürdigt wurde auch Hubert Köhler, der 2017 die Schwäbische Meisterschaft beim Hochsprung der Senioren gewonnen hat. Auch die Wasserwacht Thannhausen, deren Vorsitzender Jürgen Fischer an diesem Abend durch seine Ehefrau Christiane vertreten wurde, brachte Beachtliches zustande. Schwäbischer Meister in der Stufe 2 (10-12 Jahre) wurde 2017 ein aus den anwesenden Viktoria Benedek, Dominik Harder und Nico Reißnauer sowie aus Maja Schmidt, Hannah Nicke und Paul Nicke bestehendes Team. Ein ebenso erfolgreiches Sextett, nämlich Laura Fischer, Simon Fischer, Gabriel Lachenmaier, Hannah Lober, Leo Rothermel und Selina Waigel, erreichte den 1. Platz bei der Schwäbischen Meisterschaft in der Stufe 1 (6-9 Jahre) und nahm in kompletter Besetzung Urkunden und Geschenktaschen entgegen. Grund zur Freude gab es auch bei der Tischtennisabteilung.

Luna Brüller schnitt dabei besonders gut ab, denn sie wurde gemeinsam mit Sarah Fendt und Alina Ramp nicht nur Bayerischer Mannschaftsmeister im Jugendbereich (U15), sondern trug neben Mateja Cvetnic, Lisa-Mia Tjarks, Sabrina Blum, Patrizia Schilling und Lili Takacs auch zum Aufstieg des Damenteams in die Landesliga und in die Bayernliga bei. Zuletzt wurde die Tischtennis-Herrenmannschaft geehrt, die in der Besetzung Jannis Grönert, Konstantin Herold, Stefan Herold, Konrad Hilbert, Philipp Mayer, Reinhard Stapfer, Simon Stegmann und Felix Brugger ebenfalls den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat.

Nach dem offiziellen Teil, den Ehrungen, war im Rathaus für ein reichhaltiges Büfett gesorgt, sodass die anwesenden Sportler und Sportlerinnen auch in kulinarischer Hinsicht eine angesichts ihrer Leistungen verdiente Würdigung erfuhren.

