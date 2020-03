vor 4 Min.

Thannhauser Wahl: Mehr Bürgerbeiträge und Misstöne bei zweitem Podium

Worin sich die drei Bürgermeisterkandidaten einig sind und in welchen Belangen aber auch Konfliktpotenzial deutlich wurde.

Drei Bürgermeisterkandidaten und 97 Bewerber um ein Stadtratsmandat auf fünf Listen stehen in Thannhausen am 15. März zur Wahl. Das Interesse der Bürger am Wahlkampf ist groß, auch bei der zweiten Podiumsdiskussion der drei Bürgermeisterkandidaten, diesmal veranstaltet von „Die Woche“ und dem Lokalforum, war der Saal voll besetzt. Im Unterschied zur ersten Podiumsdiskussion räumten die Veranstalter den Kandidaten längere Redezeiten ein. Vielleicht lag es am Wiederholungseffekt oder am kleineren Saal, aber diesmal war die Zahl der Bürger, die sich zu Wort meldeten, deutlich größer. Am geringeren zeitlichen Abstand zum Wahltag könnte es gelegen haben, dass es den einen oder anderen Misston zwischen den Kandidaten gab.

Kandidaten sollen sich profilieren

Die Kandidaten sollten sich profilieren können, erklärte der Moderator der Diskussion, Marc Hettich vom Lokalforum. Diesen Zweck erfüllte auch diese zweite Podiumsdiskussion gut. Die Besucher der Veranstaltung konnten sich ein differenziertes Bild machen von den drei Persönlichkeiten, ihrem Stil und ihren Vorhaben. In einigen Belangen gibt es kaum Differenzen. Beispielsweise sind alle von der Notwendigkeit überzeugt, den Lückenschluss bei der Umfahrung zu vollziehen, einen dritten Kindergarten zu bauen, Tagespflege anzubieten oder das Internet zu beschleunigen.

Was mit dem ehemaligen Rathaus passieren soll

Einig ist man sich auch darin, das ehemalige Rathaus zu sanieren. Alois Held ( CSU ) und Carsten Pothmann (Grüne) können sich gut vorstellen, hier die Tagespflege anzusiedeln, während Peter Schoblocher ( Freie Wähler ) die Räumlichkeiten den Vereinen zur Verfügung stellen möchte.

Einig war man sich auch, dass Wohnraum benötigt wird und dass die Wohnbaugesellschaft ihren Teil dazu beiträgt. Carsten Pothmann wünscht sich hier auch genossenschaftliche Initiativen, Alois Held und Peter Schoblocher setzen auf private Investoren.

Wie bringt man Fachärzte in die Stadt?

Völlig unterschiedlicher Meinung waren Alois Held und Peter Schoblocher hinsichtlich der Ansiedlung von Fachärzten und dem Bau eines Bürgersaals. Held konterte Schoblochers Idee, man könnte mit finanziellen Anreizen Fachärzte in die Stadt holen, mit der Feststellung, das Geld brauche man für andere Belange dringender. Held plädierte für einen Bürgersaal am Stadtrand und erteilte Schoblochers Vision von einem Saal auf Stelzen über dem zentralen Parkplatz eine klare Absage.

Belebende Beiträge

Belebend wirkten die Beiträge von Franz Bußjäger, der mehr Sicherheit für die Fußgänger in der Stadt forderte, von Karl Landherr , der sich für Tempo 30 in der ganzen Stadt aussprach, von Josef Merk , der die Chancen für eine rasche Umfahrung skeptisch beurteilte und der die finanziellen Nachteile des sozialen Wohnungsbaus für die Stadt ansprach. Herbert Kramer kritisierte das Grundstücksmanagement der Stadt und meinte in einem zweiten Beitrag, der Flachbau neben der Kirche störe das Stadtbild empfindlich.

Peter Schoblocher, der das Gebäude geplant hatte, verwies auf das Landratsamt als Genehmigungsbehörde. Monika Wiesmüller-Schwab warf Schoblocher vor, er sei als planender Architekt für die Optik des Gebäudes verantwortlich und könne sich nicht hinter der Genehmigungsbehörde verstecken.

Sie verteidigte die Aussage von Alois Held , bei dem Bürgersaal auf Stelzen handle es sich um ein „Luftschloss“. Schoblocher hatte Held wegen dieser Formulierung scharf attackiert. Carsten Pothmann hatte zuvor Schoblochers Vorwurf, er imitiere seine Argumentationslinie beim Thema Mobilität, mit dem Verweis gekontert, er könne selbst denken. (hli)

Themen folgen