Thannnhausen

vor 18 Min.

Fotovoltaik-Anlage kommt auf das Dach der Thannhauser Grundschule

Plus Was die Stadt Thannhausen konkret für den Klimaschutz und die Energieeffizienz tun möchte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Klimaschutz, Energie-Einsparmöglichkeiten: Das ist mittlerweile in vielen Kommunen ein zentraler Aspekt der Kommunalpolitik. In Thannhausen spielt in diesem Zusammenhang die Grundschule eine wichtige Rolle. Aber der Blick richtet sich auch auf das Thema Aufforstungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen