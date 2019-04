20.04.2019

Über die Entdeckung des heiligen Josef

Der heilige Josef in der Blumenfeldkapelle in Balzhausen.

Aus Zacharias in der Blumenfeldkapelle in Balzhausen wird Josef

Von Ludwig Gschwind

Mit der Blumenfeldkapelle besitzt die Pfarrei Balzhausen ein besonders schönes Marienheiligtum. Es wurde um 1700 von dem Maurermeister Michael Ruf erbaut, dessen Vater Adam Ruf 1655 den Bildstock errichtet hat, der nun Anlass zum Bau der Kapelle wurde. Pfarrer Johann Jakob Wendeler kümmerte sich um die Ausgestaltung der Kapelle. Als Frühmesser in Ziemetshausen hat er sich vom Können des Landsberger Künstlers Lorenz Luidl beeindrucken lassen. Er erhielt den Auftrag zur Ausgestaltung der Kapelle.

Die geschnitzte und bekleidete Figur der Gottesmutter mit dem Kind aus der Mitte des 17. Jahrhunderts sollte die Mitte des Altares bilden. Darüber Gottvater, der an der Spitze des Altares zu sehen ist. Unmittelbar bei Maria stehen ihre Eltern Joachim und Anna. Auch Elisabeth, zu deren Füßen Johannes der Täufer mit dem Lamm an der Seite zur Mutter aufblickt, ist klar erkennbar. Wer aber ist die vierte Figur? Ist dies tatsächlich Zacharias, der Vater Johannes des Täufers? Dafür sprechen würde, dass mit Joachim und Anna ein Ehepaar Platz gefunden hat.

Mit Zacharias und Elisabeth wäre ein zweites Ehepaar gegeben. Da die Figur mit keinem Symbol ausgestattet ist, könnte man sich eine derartige Zuordnung vorstellen, wie sie auch in dem Kirchenführer von Ludwig Gschwind, der 2007 in 2. Auflage erschienen ist, beschrieben wird. Bei genauerer Betrachtung, und wenn man andere Werke Luidls etwa in der Pfarrkirche Ziemetshausen zurate zieht, wird man feststellen, dass es sich bei dieser Figur um den heiligen Josef handeln muss.

Sowohl in den „Bayerischen Kunstdenkmalen“, wo Heinrich Habel, ein ausgewiesener Kunstkenner, den Landkreis Krumbach umfassend dargestellt hat, wie auch im Handbuch der „Deutschen Kunstdenkmäler“ von Georg Dehio kann man lesen, dass es sich bei der vierten Figur um Zacharias handle. Hier dürfte den Kunstkennern ein Irrtum unterlaufen sein, denn Zacharias spielte im Leben Marias im Gegensatz zu Elisabeth eine nachgeordnete Rolle. Ganz anders der heilige Josef. Er darf, auch wenn man ihn sozusagen auf den vierten Platz gestellt hat, nicht fehlen. Genauer betrachtet steht er sogar zur Rechten der Gottesmutter und rückt damit nach den Eltern Marias auf den dritten Platz.

Der heilige Josef, der Nähr- und Pflegevater Jesu, wurde im Lauf der Kirchengeschichte lange stiefmütterlich behandelt. Erst spät hat die Liturgie ihm einen eigenen Gedenktag gewidmet und es dauerte bis ins 20. Jahrhundert, dass er in den Kanon der heiligen Messe aufgenommen wurde. Das war das Verdienst von Papst Johannes XXIII., der mit Geburts- und Taufnamen Angelo Giuseppe Roncalli hieß.

Vor nicht zu langer Zeit hat Papst Franziskus verfügt, dass der heilige Josef im Hochgebet der heiligen Messe erwähnt werden muss. In Bayern hatte der heilige Josef spätestens seit der Barockzeit viele Verehrer. Dies drückte sich auch in der Häufigkeit des Taufnamens Josef aus. Sogar ein eigener Feiertag wurde ihm gewidmet. Der 19. März war der Josefstag und er ist es bis heute, auch wenn er als Feiertag 1969 abgeschafft wurde zusammen mit Peter und Paul, sowie Mariä Unbefleckte Empfängnis am 8. Dezember.

Pfarrer Johann Jakob Wendeler war es ein Anliegen, den heiligen Josef an die Seite Mariens zu stellen. Der Künstler hätte ihm vielleicht ein Werkzeug in die Hand geben sollen, damit deutlich würde, um wen es sich bei dieser Figur handelt. Aber es ist charakteristisch für den heiligen Josef, dass er sich nicht in den Vordergrund drängt. Die Heilige Schrift überliefert kein einziges Wort von ihm.

Er ist der große Schweiger

Er ist gewissermaßen der große Schweiger im Gegensatz zu all denen, die das große Wort führen. Der heilige Josef schweigt, aber er handelt. Er glaubt dem Engel. Er schützt Maria. Er sorgt für Mutter und Kind. Mit seiner Hände Arbeit ernährt er seine Familie. Jesus geht in seine Schule. Mit Recht vertraut man dem heiligen Josef die Familie an, wenn man betet: „Heil’ger Josef, du halt Haus und gieß des Himmels Segen aus hier über unsern kleinen Herd, dass Lieb und Eintracht stets sich mehrt …“

Balzhausen verfügt damit nicht nur in der Pfarrkirche über zwei Figuren des heiligen Josef und eine Josefsfahne, sondern besitzt auch in der Blumenfeldkapelle einen heiligen Josef, der von den Kunstexperten zum Zacharias gemacht wurde. Das spricht für die Bescheidenheit des heiligen Josef.

Mit Recht preist Maria die Größe des Herrn, der die Mächtigen vom Throne stürzt und Niedrige erhöht. Oder um mit Jesus zu sprechen: „Die Letzten werden die Ersten sein.“

