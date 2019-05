vor 45 Min.

Unbekannte beschmieren in der Freinacht Garage in Krumbach

In Krumbach wurde eine Garage in der Freinacht mit Graffiti beschmiert.

In der Freinacht haben Unbekannte eine Garage am Krumbächle mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der „Freinacht“, am Abend des 30. April, beschmierten Unbekannte in Krumbach eine Wand mit Graffiti. Ziel des Vandalismus war eine Garage am Fußweg entlang des Krumbächles, zwischen dem Altersheim und dem Westfriedhof. Den Besitzern fiel der Schaden am Abend des 1. Mai um 21 Uhr auf. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter der Nummer 08282/9050 entgegen. (cgal)

Themen Folgen