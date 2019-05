vor 25 Min.

Unbekannter löst Radmuttern an Auto in Krumbach

Ein Unbekannter lockerte Radmuttern an einem Auto, das in Krumbach geparkt war.

Das hätte durchaus schlimm enden können. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von Annegret Döring

Glimpflich ausgegangen ist ein Anschlag auf ein Fahrzeug, das am Dienstag im Rosenweg geparkt war. Wie die Polizei berichtet, wurden zwischen 10 und 12.40 Uhr an einem roten Alfa Romeo die Radmuttern gelockert. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Rosenweg. Die Geschädigte bemerkte den Sachverhalt erst während der Fahrt, doch ein Schaden am Auto ist laut Polizei nicht entstanden. Zeugen, welche Hinweise zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905-111, melden.

