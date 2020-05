13:38 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto

Ein Wagen ist zerkratzt worden am Johannisbrunnen in Krumbach.

Die Polizei sucht Zeugen für die Sachbeschädigung am Johannisbrunnen in Krumbach.

In der Zeit von Montag 21 Uhr, bis Dienstag 13.50 Uhr kam es in Krumbach am Johannisbrunnen an einem Auto zu einer Sachbeschädigung. Im angegebenen Zeitraum wurde ein an einem Anwesen geparkter grauer Wagen verkratzt. Auf der Fahrerseite befindet sich nun ein rund zwei Meter langer Kratzer. Dieser könnte eventuell von einem Schlüssel oder ähnlichem stammen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111 entgegen. (zg)

Themen folgen