15.05.2019

Unfall am Kreisverkehr in Krumbach

Bei einem Unfall in Krumbach wurde eine Frau leicht verletzt.

64-Jähriger bremste nicht rechtzeitig. Ein Frau wurde leicht verletzt.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag gegen 16.25 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, musste eine 57-jährige Pkw-Fahrerin an der Einfahrt zum Kreisverkehr in der Augsburger Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 64-jähriger Pkw-Fahrer schätzte die Verkehrssituation falsch ein und fuhr hinten auf. Die Vorausfahrende erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. (pm)

