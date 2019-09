14:53 Uhr

Unfall mit Krankenwagen bei Nattenhausen

Ein Unfall, in den ein Krankentransportwagen verwickelt war, ereignete sich bei Nattenhausen. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß.

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 23000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 16.40 Uhr, auf der Staatsstraße 2018 bei Nattenhausen an der Einmündung nach Seifertshofen. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße in Richtung Westen. Er wollte an der Einmündung nach Seifertshofen nach links abbiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt anhalten, teilte die Polizei mit. Hinter diesem warteten weitere zwei bis drei Fahrzeuge. Ein Krankentransportwagen mit Sondersignalen befuhr die Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Westen. Der 18-jährige Fahrer fuhr mit dem Krankentransportwagen links an den wartenden Pkw vorbei. In diesem Augenblick bog der 51-Jährige mit seinem Pkw ab, so die Angaben der Polizei. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer, sowie die 34-jährige Beifahrerin im Krankentransportwagen, erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pm)

