vor 50 Min.

Unterbleichen könnte von einer Umgehung profitieren

Im Gemeinderat Deisenhausen wird der aktuelle Stand vorgestellt. Welche Varianten es derzeit gibt und wie die weitere Planung für das Projekt aussieht

Wattenweiler erhält, wenn alles gut läuft, bis 2030 eine Umgehungsstraße. In dem Bestreben, Bürger und Kommunen rechtzeitig in die Planung einzubinden, stellten Sachgebietsleiter Tobias Rogg und Projektleiter Herbert Dieminger vom Staatlichen Bauamt Krumbach dem Gemeinderat Deisenhausen den aktuellen Stand des Projektes vor. Je nach Trassenführung könnte auch der Deisenhausener Ortsteil Unterbleichen Nutznießer der Baumaßnahme sein.

Neben dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Lärm und Schmutz, die von der B16 ausgehen, sprechen auch die hohen Unfallzahlen dafür, dass diese Maßnahme im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) als „vordringlicher Bedarf“ geführt wird: Von 2003 bis 2018 waren vier Tote, 24 Schwerverletzte und 39 Leichtverletzte zu beklagen. Zur Findung der besten Trassenvariante werden derzeit auf einer Fläche von 1870 ha Voruntersuchungen angestellt. Es wurden bereits Variantenkorridore entwickelt, die Höhenentwicklungen werden gerade geprüft und eine Raumempfindlichkeitsanalyse, d. h. die Auswirkung der neuen Straße auf Mensch, Flora und Fauna der Umgebung, sind beauftragt. Das Ergebnis entscheidet dann darüber, ob ein Raumordnungsverfahren notwendig wird. Anschließend werden Vorentwürfe für mögliche Trassenvarianten zum Abwägen erarbeitet. Kommunen und Bürger können jederzeit Vorschläge einbringen, boten die Fachleute vom Staatlichen Bauamt ein. Rechtlich angesiedelt sind die Einwendungen bei der Genehmigungsplanung. In dieser Phase finden dann auch Erörterungstermine statt.

Fünf Trassenvarianten werden zurzeit einer näheren Prüfung unterzogen. Die Variante 1 mit einer Ausbaulänge von 6,8 Kilometern würde auf dem Höhenrücken östlich von Wattenweiler bis Höselhurst führen. Bei der zweiten, 10,1 Kilometer langen Variante wird die Umgehungsstraße an Wattenweiler, Höselhurst und Unterbleichen vorbei, entlang der Bahnlinie geführt. Da dabei ein Bauwerk über die Bahntrasse notwendig wird, kommt diese Möglichkeit sehr teuer und es muss deshalb die Bauwürdigkeit (Kosten-Nutzen-Analyse) geprüft werden. Mit 5,4 Kilometern ist die dritte Variante östlich von Wattenweiler auf dem Höhenrücken bis Höselhurst relativ kurz. Aber Problempunkte sind hier die Höhenentwicklung bei Höselhurst, die nahe Lage an der Bebauung und die großflächige Durchschneidung von Waldgebieten. Problempunkte bei der kürzesten Variante, 3,6 Kilometer entlang der Günz, sind die Höhenentwicklung, zwei Günzüberquerungen, das Tangieren eines Überschwemmungsgebietes mit der Notwendigkeit eines Dammbaus und naturschutzfachliche Herausforderungen.

Eine Variante entlang der Günz

Dazu kommt noch, dass diese Trasse in Bezug auf die Ortsumfahrung Ichenhausen auf der „falschen Seite“ liegt und Unterbleichen nicht bedient werden kann. Die Variante fünf umfasst die Umfahrung von Wattenweiler, Höselhurst entlang der Günz und die Umfahrung von Unterbleichen am Höhenrücken. Die Probleme sind dabei dieselben wie bei der vorherigen Variante.

Die sich anschließende kurze Diskussion machte das Dilemma deutlich, in dem die Straßenplaner stecken. Jeder will Auto fahren, am liebsten möchte jeder Ort eine eigene Umgehungsstraße, die wiederum Nachteile für andere Menschen bringt und oft wertvolle ökologische Gebiete, die wichtig für die Natur, die Freizeit und die Lebensqualität sind, zerstört.

Trotz allem bleibt als Ziel, bis Ende 2019 eine Vorzugsvariante, die möglichst allen Bedürfnissen von Mensch, Tier und Umwelt ge-recht wird, zu finden. Für Deisenhausen steht an erster Stelle, wurde abschließend deutlich gemacht, dass der Ortsteil Unterbleichen mit einer Umfahrung berücksichtigt wird.

