vor 34 Min.

Unterstand steht in Thannhausen in Flammen

In Thannhausen ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Ein Feuer ist in der Riedhofstraße in Thannhausen ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten.

In Thannhausen ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Feuer in einem Unterstand in der Riedhofstraße ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Thannhausen, Burtenbach und Oberrohr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Ein größeres Aufgebot an Feuerwehrleuten war vor Ort, da in der Nähe des Unterstandes wohl auch ein Auto und Rasenmäher abgestellt waren - diese wurden nach aktuellem Kenntnisstand von den Flammen verschont.

Brand in Thannhausen: Sachschaden noch unbekannt

Zur Höhe des Sachschadens gibt es im Moment noch keine Informationen. Offenbar war von dem Brand nicht nur der Unterstand, sondern auch die Rückseite eines angrenzenden Schuppens betroffen. (cgal)

Dieser Text wird bei neuen Entwicklungen aktualisiert.