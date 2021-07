Abitur: Zweimal gibt es am Gymnasium Ursberg die Traumnote 1,0

Das Ringeisen-Gymnasium verabschiedet 86 erfolgreiche Abiturientinnen und Abiturienten. Eine ganze Reihe von ihnen kann ausgezeichnete Ergebnisse vorweisen.

Das Abitur ist geschafft: Am Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation Ursberg wurden die Noten in den drei schriftlichen Fächern und den Kolloquien bekannt gegeben und die mündlichen Zusatzprüfungen durchgeführt. Krankheitsbedingt waren alle Prüfungen erst am Freitag, 2. Juli, abgeschlossen. Jetzt kann das Ergebnis bekannt gegeben werden: Insgesamt 86 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden.

Es gab eine Reihe ausgezeichneter Ergebnisse. So haben 32 Prüflinge die Eins vor dem Komma und davon 19 die Note 1,5 oder besser. Diese dürfen sich auf einen Buchpreis der Schule freuen. Weitere Preise aus Industrie und Wissenschaft sowie von der Raiffeisenbank Thannhausen kommen hinzu. Der Gottesdienst und die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse werden heuer wieder gemeinsam stattfinden. In der Ursberger Mehrzweckhalle können die notwendigen Abstände eingehalten werden.

Die Abiturienten 2021 des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg

Bestanden haben: Sabrina Angerer ( Fischach), Jonas Aufmuth (Ursberg), Emma Bartl (Thannhausen), Markus Baur (Ursberg), Alexander Bäurle ( Dinkelscherben), Robin Bentele ( Mittelneufnach), Nicole Brunner ( Burtenbach), Miriam Dempfle ( Markt Wald), Alissa Ernst (Thannhausen), Florentina Ernst ( Balzhausen), Johannes Fischer ( Mickhausen), Lisa Fischer (Fischach), Paulina Freisinger ( Kirchheim), Benedikt Fürst (Dinkelscherben), Laura Geduld ( Münsterhausen), Valentin Glogger (Balzhausen), Helen Gramminger ( Breitenthal), Kilian Grünfelder (Ursberg), Hanna Hagenbusch ( Walkertshofen), Lisa Hagenbusch (Walkertshofen), Stefan Haider (Mittelneufnach), Johannes Haisch (Fischach), Cornelia Hauth (Walkertshofen), Franziska Hehlinger ( Jettingen-Scheppach), Paul Holand (Dinkelscherben), Timo Holzer (Münsterhausen), Felix Honsak (Dinkelscherben), Alina Horber (Kirchheim), Romy-Maria Hößle ( Langenneufnach), Teresa Jungbauer ( Kutzenhausen), Lea Junginger ( Aletshausen), Maciej Kasprzak ( Ziemetshausen), Johanna Kastner ( Krumbach), Carmen Klimkeit (Ursberg), Phillip Klügl (Thannhausen), Magdalena Knöpfle (Ziemetshausen), Lucia Kraus (Fischach), Jacqueline Kusterer (Ziemetshausen).

Jannik Lehner (Münsterhausen), Annika Lidl (Walkertshofen), Juliane Liebhaber (Ziemetshausen), Anna Lugert (Fischach), Amelie Maier (Ursberg), Kim Maier (Ursberg), Katrin Mair (Balzhausen), Annika Mayer (Ziemetshausen), Noah Mayer (Thannhausen), Theresa Meier (Fischach), Laurenz Meitinger (Eppishausen), Chiara Michel (Thannhausen), Laura Micheler (Münsterhausen), Andrea Miller (Ursberg), Jonas Minrath (Langenneufnach), David Müller (Dinkelscherben), Daniel Nentwich (Langenneufnach), Jonas Nießner (Balzhausen), Alina Ramp (Thannhausen), Madlen Reitmeier (Dinkelscherben), Lukas Riedler (Balzhausen), Maja Rittel (Dinkelscherben), Lea Ritter (Thannhausen), Stefan Röhrle (Fischach), Elias Schedler (Kutzenhausen), Maximilian Scherer (Fischach), Lucia Schiefele (Münsterhausen), Magdalena Schiefele (Ursberg), Elias Schmid (Kutzenhausen), Jana-Elisa Schmid (Krumbach), Laura Schneider (Kirchheim), Felix Schuster (Langenneufnach), Lena Schwaiger (Fischach), Jeremias Seibold (Dinkelscherben), Ines Sirch (Gessertshausen), Johannes Spangenberger (Fischach), Isabella Stefaniak (Fischach), Benedict Stock (Gessertshausen), Eduarta Tafaj (Ursberg), Dominik Thoma (Thannhausen), Jakob Thoma (Aletshausen), Leonie Walburger (Jettingen-Scheppach), Johann Waldvogel (Thannhausen), Justin Wenisch (Dinkelscherben), Susann Wenzel (Walkertshofen), Julia Wiblishauser (Walkertshofen), Lucy Wirth (Dinkelscherben) und Lukas Wöster (Fischach). (AZ)