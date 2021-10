Ursberg

vor 49 Min.

Ganze neun Orgeln gibt es in der Gemeinde Ursberg

Seit 59 Jahren spielt der ehemalige Ursberger Bürgermeister Ewald Schmid an der historischen Holzhey-Orgel in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist.

Plus In Ursberg gibt es außergewöhnlich viele Orgeln. Jede hat ihre eigene Geschichte. Was das Dominikus-Ringeisen-Werk damit zu tun hat und wer die Organisten sind.

Von Markus Landherr

Es dürfte wenige Orte im Landkreis Günzburg geben, an denen es eine größere Anzahl an Kirchenorgeln gibt, als in der Gemeinde Ursberg. Insgesamt neun Pfeifenorgeln ganz unterschiedlicher Größe und Bauart finden sich dort. Alleine auf dem Gelände des Dominikus-Ringeisen-Werks sind es sieben. Hinzu kommt die überregional bekannte und historisch äußerst wertvolle Orgel der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist sowie das Werk in der Mindelzeller Pfarrkirche Heilig Kreuz. In Bayersried und im Haus St. Salvator finden sich zusätzlich zwei elektronische Orgeln.

