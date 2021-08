Der Ursberger Laden in Krumbach schließt - eine Bäckerei soll einziehen

Das Ringeisen-Werk schließt den Krumbacher Laden. Dafür wird der Ursberger Laden ausgebaut. In den Raum in der Raunauer Straße soll wieder eine Bäckerei einziehen.

Trotz großer Anstrengungen, den Krumbacher Laden in der Raunauer Straße zu retten – am Ende war die Entscheidung zur Beendigung des Mietvertrags zum 31. August dieses Jahres unumgänglich. In den letzten Jahren sei ein dauerhaft negatives Ergebnis eingefahren worden, sagt Wolfgang Münzer, Leiter des Bereichs „Ausbildung und Beschäftigung“ des Dominikus-Ringeisen-Werks, zu denen der Krumbacher sowie der Ursberger Laden gehören. Gute Nachrichten gibt es aber für die Kundinnen und Kunden: Der Eigentümer und Vermieter des Ladengeschäfts steht bereits in engen Verhandlungen mit einer Bäckerei aus der Umgebung. Nach einer kurzen Renovierungsphase sollen dort nach seinen Angaben bereits ab dem 1. Oktober wieder Backwaren angeboten werden.

Der Grund für den Betreiberwechsel ist das Tarifsystem des deutschen Caritasverbandes, nach dem das Dominikus-Ringeisen-Werk seine Löhne bezahlt. „Eine angemessene Entlohnung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Allerdings war es uns damit auf Dauer nicht möglich, den Krumbacher Laden wirtschaftlich zu betreiben“, erklärt Wolfgang Münzer. In dem Laden in Krumbach wurden auch bisher Backwaren verkauft. Die sieben betroffenen Mitarbeiterinnen werden im Dominikus-Ringeisen-Werk weiterbeschäftigt, teilweise im Ursberger Laden, teilweise in anderen Einrichtungen oder sie haben bereits eine Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber in Aussicht.

Ausbau der Öffnungszeiten in Ursberg

„Wir möchten uns jetzt auf den Ursberger Laden konzentrieren“, sagt Christine Goßner, die zuständige Einrichtungsleitung des Krumbacher und des Ursberger Ladens. Hier sollen das Angebot und die Öffnungszeiten in Schritten ausgebaut werden. Der Laden befindet sich bereits im Umbau, ist aber trotzdem geöffnet. Geplant ist unter anderem ein neues Konzept für den Bistrobereich mit erweiterten Möglichkeiten für Frühstück und Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Auch die Außenanlagen sollen weiterentwickelt werden. Außerdem soll ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden: „Wir möchten die Öffnungszeiten noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden, vor allem von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen anpassen. Konkret heißt das, dass wir auch am Samstagnachmittag und am Sonntag öffnen wollen. Nämlich dann, wenn Gäste und Besucher im Dominikus-Ringeisen-Werk sind. Und wir möchten im Ursberger Laden in Zukunft noch mehr Menschen mit Behinderung eine Arbeitsmöglichkeit bieten“, so Christine Goßner. (AZ)

Lesen Sie dazu auch