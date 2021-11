Ursberg

vor 48 Min.

Mittelschwäbischer Lindensamen aus Ursberg ist bundesweit gefragt

Plus Baumsamenernte: Bucheckern, Eicheln und Lindenkügelchen werden geschüttelt. Fichten- und Tannenzapfen müssen gepflückt werden. Wofür die Samen verwendet werden.

Von Hans Bosch

Was tut eine umgebaute Oldtimer-Dreschmaschine und ein aufgemotzter Unimog mitten im Staatswald? Die Antwort darauf geben Werner und Salome Sennert aus Miltenberg am Main. Das zweiköpfige Familienunternehmen mit einigen verwandten Teilzeitkräften im Sommer und Herbst ist in ganz Deutschland unterwegs und gilt nach eigener Aussage als einzige Spezialfirma zur Gewinnung von Samen unterschiedlichster Baumarten sowie der Zapfenpflückerei bei Nadelbäumen. Abnehmer dieser Samen in Form von Eicheln, Bucheckern, Kernen, Kügelchen sowie mit Flügeln versehenen Nadelbaum- oder Ahornfrüchten sind Baumschulen im gesamten Bundesgebiet.

