Versuchter Einbruch in Firmengebäude in Ellzee

Ein Unbekannter hat Freitagnacht in Ellzee in ein Firmengebäude einbrechen wollen.

Alarmanlage lässt den Täter in Ellzee offenbar scheitern. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht des vergangenen Freitags gegen 1.30 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter in der Straße „Zur Schönhalde“ in Ellzee in ein Firmengebäude einzubrechen. Das meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Weil vermutlich die verbaute Alarmanlage anschlug, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (adö)

