13 Jahre alter Bub stirbt bei Waldarbeiten bei Waltenhausen

Tragischer Unfall bei Arbeiten im Holz: In einem Waldgebiet bei Waltenhausen kommt ein 13-Jähriger vor den Augen des kleinen Bruders ums Leben.

Ein tragischer Unglücksfall hat sich am Freitag bei Arbeiten in einem Waldstück bei Waltenhausen im südlichen Landkreis Günzburg) ereignet. Wie die Polizeieinsatzzentrale in Kempten auf Nachfrage bestätigte, kam dabei ein 13-jähriger Junge ums Leben, der von einem Baum getroffen wurde.

Sein jüngerer Bruder wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Memmingen hat nun die Ermittlungen übernommen, wie es zu dem Unglück kommen konnte. (adö)