Waltenhausen

18:30 Uhr

Wie ausgerechnet in Waltenhausen ein Segelschiff entstand

Plus Der Künstler Axel Brandt baut mit seinem Bruder Ulrich seit fast 40 Jahren ein hochseetaugliches Schiff in seiner Scheune in Waltenhausen. Nun wird es per Tieflader ans Wasser gebracht.

Von Annegret Döring

Das kleine Deutschlandfähnchen flattert im Wind, als ein Schiff, fernab jeglichen großen Wassers, aus einer Scheune im schwäbischen Waltenhausen herausfährt. Unter dem Kiel sind Räder, Räder eines Traktoranhängers und der kleine Bulldog, der das Schiff herauszieht, muss kräftig arbeiten als Zugmaschine der tonnenschweren Last. Das Szenario spielte sich vor wenigen Wochen ab und seither stand, beziehungsweise hing das Schiff neben der Scheune in einem Gestell.

