Warum Weihnachten für Philosoph Wilhelm Schmid so wichtig ist

Plus Wilhelm Schmid, pensionierter Philosophieprofessor aus Billenhausen, hat über das Fest der Liebe nachgedacht.

Für mich ist dies die Zeit für die Familie, die Freunde und mich selbst. Ein wenig Frieden kehrt in die gehetzte Seele ein, der Zauber dieser Zeit entfaltet sich: Die gelblichen Lichter, die in der früh einbrechenden Dunkelheit so heimelig erscheinen. Die Bedürftigkeit nach Wärme, die die Nähe zu Anderen suchen lässt. Und tatsächlich kommt eine andere Erfahrung von Zeit jetzt zur Wirkung: Gegenüber der linearen, rasend schnell vergehenden modernen Zeit die zyklische, zuverlässig wiederkehrende Zeit einer nichtmodernen Kultur. Schon die Vorweihnachtszeit mit ihren tradierten Formen und Ritualen und ihrer Besinnlichkeit gewährt eine Erholung von der Anstrengung, die es bedeutet, modern zu sein.

Wozu Weihnachten? Als das Wichtigste daran erscheint seine regelmäßige Wiederkehr. In einer Welt, in der sonst alles vergänglich und ungewiss ist, wirkt die Gewissheit einer Wiederkehr tröstlich. Das gilt unabhängig davon, was Weihnachten bedeuten kann. Ursprünglich handelte es sich um die Wintersonnenwende, die zu dieser Zeit gefeiert wurde. In christlicher Zeit wurde das stets wiederkehrende Fest verbunden mit Religion. Und so ist es für die einen das heilige Fest der Geburt Jesu, für die Anderen ein weltliches Familienfest mit vielen Geschenken, und für viele beides zugleich, für manche auch schlicht ein Graus.

Für alle aber ist es die vertraute Zeit, die regelmäßig und zuverlässig wiederkehrt. Das ist das Kennzeichen eines Rituals, und es charakterisiert zugleich dessen Unverzichtbarkeit, denn die zuverlässige Wiederkehr vermittelt Vertrautheit und Geborgenheit. Mehrere oder sogar viele Menschen können „andocken“ an das vorgeformte Ritual, das nicht erst gänzlich neu erfunden werden muss.

Ohne große Mühe läuft es „von selbst“ ab. Wir müssen nicht ständig wählen und entscheiden. Jede und jeder kann einen Platz im Ritual finden und mit anderen zusammen am Ganzen teilhaben. Das Ritual hat gemeinschaftsbildende Kraft und ist Ausdruck einer Integrität, die die verschiedensten Menschen mit einzubeziehen vermag.

Die Zeit der Heimeligkeit tritt in deutlichen Kontrast zur Unheimlichkeit der Welt, die dem Einzelnen sonst so oft zu schaffen macht. Wie schön ist es, sich in dieser Zeit wohlig geborgen zu fühlen! Ist es verwunderlich, dass diese Zeit immer schon Träume vom ewigen Frieden hat reifen lassen? Könnte die Welt nicht immer so sein wie jetzt, zumal dann, wenn sogar der Himmel sich öffnet und mit dicken weißen Flocken die Welt sanft bedeckt? Unendlich friedlich nimmt sich alles aus in der weißen Pracht, in der die Lichter glimmen. Die Stimmen sind wattiert, die Laute sind gedämpft, alle Fortbewegung wird ganz von selbst gemächlich, der durchfrorene Spaziergänger sucht die gute Stube auf, um sich zu wärmen. So war das zumindest früher mal, vor dem Klimawandel, der uns zu schaffen macht.

Und doch – was wäre, wenn die Welt dauerhaft so wäre? Werde ich nicht selbst nervös, wenn diese Zeit zu lange dauert? Der Mensch, sagen wir es gerade heraus, ist offenbar nur begrenzt weihnachtsfähig. Er träumt zwar davon, dass das Leben ein einziges weihnachtliches Wohlgefühl wäre. Aber er hält es selbst nicht aus. Das Leben wird langweilig, uninteressant, spannungslos. Da dieser Prozess unweigerlich zu gegebener Zeit einsetzt, muss sich niemand sorgen, die Weihnachtszeit könnte zu weit ausgedehnt werden. Die kommerzielle Ausweitung kann umstritten sein, vor allem aber ist sie kontraproduktiv: Je intensiver die Inszenierung, desto rascher schreckt sie ab. Zum Zauber dieser Zeit gehört ihre Begrenztheit, denn die ist es, die diese Zeit so wertvoll macht. Daher sollten wir diese Zeit ohne Bedauern auch wieder gehen lassen können. Ganz gemäß der biblischen Weisheit: „Ein jegliches hat seine Zeit.“

Mit meiner Familie will ich das Fest liebevoll pflegen, mit größerer Hingabe als bei einer bloßen Pflichterfüllung. Am Heiligen Abend spaziere ich mit den längst erwachsenen Kindern durch die Straßen und setze mich ins Café, um zuzusehen, wie das Leben allmählich zum Stillstand kommt. Nun geht es um nichts mehr, alles ist getan, überall schließen die Geschäfte. Wer jetzt kein Geschenk hat, kauft sich keines mehr. Übrig bleiben nur die Desperados und die Gestrandeten des Lebens, die sich in den letzten noch offenen warmen Stuben treffen oder an Bahnhöfen herumtreiben.

Entscheidend ist die Bereitschaft zur Berührung

Was ist Weihnachten? Es ist, wie man so sagt, das „Fest der Liebe“. Entscheidend ist die Bereitschaft zur Berührung: Berührt zu sein vom Anblick eines Gesichts, vom Hören eines Gesangs, vom Tasten einer Hand, vom Geruch, der in der Luft liegt, vom Geschmack einer Speise. Sich berühren zu lassen vor allem durch das, was zu spüren ist. Jetzt können wir wenigstens für ein paar Tage all das Schöne, Bejahenswerte wieder ins Auge fassen, das sonst vernachlässigt wird. Wenigstens im Denken und Fühlen, wenigstens für diesen Moment, können wir uns öffnen für das „Darüberhinaus“, für alles, was über das Gewöhnliche, Begrenzte und Endliche des eigenen Lebens hinausweist.

Warum die Berührung für Menschen aus der Sicht von Wilhelm Schmid so wichtig ist: Mehr Informationen finden Sie hier:

Warum Weihnachten für Wilhelm Schmid so wichtig ist

Die Weihnachtsgeschichte erzählt von einer Dimension, die über die Grenzen der Existenz, über ihre Endlichkeit weit hinausgeht. Was geschieht, wenn „der Himmel die Erde berührt“? Das ist es, was an Weihnachten geschehen kann, ganz unabhängig davon, ob wir religiös sind oder nicht. Es genügt dafür ein Sinn für Berührung, und die Bereitschaft, sich berühren zu lassen. Dann beginnt der Stress des Alltags wieder und wir sind der rasch vergehenden Zeit wieder anheimgegeben. Ist nicht eigentlich auch dies ein Element der wiederkehrenden Zeit? Das ist wohl das Einzige, das uns auch mit der vergehenden Zeit noch versöhnen kann. Rundum versöhnlich gestimmt zu sein: Das ist eben der Zauber dieser Zeit.

Wilhelm Schmid, geboren 1953 in Billenhausen, lebt als Philosophieprofessor im Ruhestand in Berlin. Jüngstes Buch: Von der Kraft der Berührung, Insel Verlag Berlin 2019.

Weitere Artikel zu Wilhelm Schmid finden Sie hier:

Wilhelm Schmid: Der Mensch nach Wunsch wird Normalfall

Diese Dichter und Schriftsteller prägten den Landkreis Günzburg

Wie das Leben leichter wird

Philosoph Wilhelm Schmid: "Unserem Land kann nicht sehr viel passieren"

In zehn Schritten zu mehr Gelassenheit

So gelingt die Liebe