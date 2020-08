17:00 Uhr

Warum die neue Ausrüstung für die Aletshauser Feuerwehr so wichtig ist

Plus Bedingt durch die Corona-Krise konnte die Segnung der neuen Feuerwehrfahrzeuge nur in kleinem Rahmen stattfinden. Und doch war die Segnung für Aletshausen ein besonderes Fest.

Von Werner Glogger

Es hätte nicht nur für die Freiwillige Feuerwehr Aletshausen, sondern für die gesamte Gemeinde ein großer Festtag werden sollen. Doch die Coronakrise ließ die Segnung der neu in Dienst gestellten Fahrzeuge nur im Rahmen einer kleinen Feier zu.

Das machte sich bereits beim Kirchenbesuch bemerkbar, denn nur eine begrenzte Anzahl von Ehrengästen und Besuchern fanden Einlass und auch der sonst übliche Einzug der Abordnungen der Feuerwehren mit ihren Fahnen musste entfallen. Ursprünglich war der Festgottesdienst mit Weihe der Fahrzeuge im Freien beim Kammel-Erlebnisplatz nahe der Pfarrkirche geplant, doch auch dieses Vorhaben scheiterte infolge des schlechten Wetters am Sonntagvormittag.

So oblag es lediglich einer kleinen Besetzung des Musikvereins Aletshausen unter Leitung von Helmut Liebhaber mit einigen Musikstücken dem Gottesdienst ein feierliches Gepräge zu geben. In seiner Ansprache sagte Pater Alex, dass Feuerwehrleute nicht fragen, wer ist mein Nächster, sondern für sie ist jeder der Nächste, der sich in einer Notlage befindet, selbst wenn es Menschen sind, die man nicht kennt. Mitglied in einer Feuerwehr zu sein sei keine Freizeitbeschäftigung, sondern ständiger Auftrag, Hab und Gut und das Leben in Notsituationen zu schützen. Im tieferen Sinne sei die Tätigkeit des Feuerwehrmannes oder –frau vergleichbar mit dem Samariter, wie er im Tagesevangelium beschrieben ist. Aktiver Thomas Paul in der Lesung sowie die stellvertretende Vorsitzende Juliane Neu beim Vortrag der Fürbitten waren Mitgestalter des Gottesdienstes.

„Ein langer, manchmal steiniger Weg“

„Dass die beiden Fahrzeuge heute so vor uns stehen, war ein langer, manchmal steiniger Weg. Viel Planung war erforderlich“, leitete Kommandant Stefan Miller seinen Rückblick ein, „umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt über ein „Mittleres Löschfahrzeug“ (MLF) und einen „Gerätewagen Logistik“ (GW-L1) verfügen und unter den Segen und Schutz des Herrgotts und der Muttergottes stellen können“. Die Segnung wäre schon länger geplant gewesen, doch eine erneute Verschiebung wollte man nicht hinnehmen, entsprechend musste der Festakt auf ein Minimum reduziert werden, bedauerte Miller.

Es sei nicht möglich, so der Kommandant weiter, eine Wehr komplett neu auszustatten, aber so wie die ständig ergänzte persönliche Schutzausrüstung ein Garant für die Sicherheit der Einsatzkräfte sei, so diene die technisch auf hohem Niveau bestehende Ausstattung von Fahrzeugen insgesamt dem Schutz der Mitmenschen und deren Hab und Gut.

Miller erinnerte an einen Großbrand im Ortsteil Wasserberg Anfang des Jahres, wo sich das MLF mit dem installierten Wassertank bestens bewährt habe und noch größerer Schaden verhindert werden konnte.

Worte des Dankes richtete Miller an die Gemeinde Aletshausen mit ihrem Bürgermeister und Gemeinderat für die Bewilligung zum Kauf und an mehrere Kameraden unter Federführung von Christian Schröder, die mit Fachwissen viele Stunden, ja Tage, für Planung der Ausstattung, Abholung der Fahrzeuge bis zur Inbetriebnahme aufgewendet haben. Dank gebühre allen Aktiven, die ebenso viel Zeit investierten, um mit der neuen Ausstattung zu üben, denn „wenn niemand da ist, um die moderne Technik zu bedienen, ist sie nutzlos“.

„Ich bin dankbar, bei einer so motivierten, tollen Truppe Kommandant sein zu dürfen und zusammen mit den ebenfalls starken Wehren in Winzer und Haupeltshofen für die Sicherheit unseres Gemeindegebietes und deren Einwohner zu sorgen. Feuerwehr ist Teamwork und Dank der Neuanschaffungen können wir noch schneller und effektiver in Notfällen helfen“ so Miller abschließend.

Das Tragkraftspritzenfahrzeug war bereits 30 Jahre alt

Den chronologischen Werdegang zeichnete Bürgermeister Georg Duscher und erwähnte, dass das knapp 30 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen war. Voraussetzung für den Kauf von einem MLF war, dass die drei Ortsfeuerwehren eng miteinander zusammenarbeiten und ihren guten Ausbildungsstand weiter ausbauen. So erfolgte im September 2017 der denkwürdige Beschluss im Gemeinderat zum Kauf eines neuen MLF und eines gebrauchten Gerätewagens Logistik 1. Während im Oktober 2019 das MLF bei der Feuerwehrtechnik in Berlin fertiggestellt war, konnte dank der unermüdlichen Suche durch Christian Schröder fast zeitgleich ein GW-L1 als Gebrauchtfahrzeug gefunden werden.

Die Fahrzeugübernahme und Einweisung in Berlin dauerte drei Tage, bis schließlich eine Abordnung der Wehr das LMF nach Aletshausen überführte. Die Gesamtinvestition für die Fahrzeuge einschließlich modernster Ausrüstung und abzüglich des Zuschusses betrug ca. 318000 Euro, berichtete Duscher. In seinen Dank schloss er alle drei Ortsteilwehren für eine beispielhafte Zusammenarbeit ein, denn „nur mit einer starken Gemeinschaft ist es möglich, eine solche Anschaffung zu leisten“ so die Anerkennung des Gemeindechefs. Glückwünsche und Anerkennung übermittelte auch Kreisbrandrat Stefan Müller.

Der Werdegang von der Planung bis zur Inbetriebnahme der beiden Fahrzeuge durch die Feuerwehr Aletshausen sei im Landkreis Günzburg beispielhaft. Müller appellierte, die Jugend verstärkt für die Feuerwehr zu begeistern.

Themen folgen