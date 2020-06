18:00 Uhr

Was Thannhausen für die Qualität seines Trinkwassers tut

Plus Neue Brunnen werden gebohrt und der Hochbehälter im Bereich Alpenblick wird instandgesetzt. Warum diese Investitionen für die Stadt und ihre Bürger so wichtig sind.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Sauberes Trinkwasser in ausreichender Menge für alle Bürger - das ist ein großes Gut. Und die Stadt Thannhausen unternimmt einiges, um die optimale Qualität des Wassers zu erhalten. Wie die Wasserversorgung in Thannhausen langfristig optimal gesichert werden kann, erläuterte jetzt Thannhausens Bürgermeister Alois Held im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Normalbürger mache sich keinen Begriff, wie viel Geld, Arbeit, Technik und Erfahrung es koste, eine Stadt verlässlich mit Wasser zu versorgen und das anfallende Abwasser zu klären, meint Alois Held. In die erste Phase der Amtszeit des neuen Bürgermeisters von Thannhausen fallen viele Maßnahmen, um die Wasserversorgung für Thannhausen langfristig zu sichern.

Bild: Dr. Heinrich Lindenmayr

Neue Brunnen werden gebohrt, künftig wird das Trinkwasser aus Tiefbrunnen stammen. Der Hochbehälter im Bereich Alpenblick und das Kanalnetz werden derzeit instandgesetzt. Die Becken des Hochbehälters, dreimal 600 Kubikmeter Trinkwasser, wurden saniert und mit einer neuen Beschichtung versehen.

Der Zugangsbereich ist eingehaust worden

Zwei der Behälter sind noch in der Phase, in der dem Wasser nach der Befüllung Proben entnommen werden, die in einem Labor auf Rückstände durch die Sanierungsmaßnahmen untersucht werden. Der Zugangsbereich zu den Behältern ist im Zuge der Baumaßnahme mit Glaswänden eingehaust worden. Deshalb sei künftig eine Besichtigung der Anlage durch eine Schulklasse durchaus vorstellbar, erklärt der Rathauschef.

Wer nur das verhältnismäßig unscheinbare Äußere des Hochbehälters kenne, der werde überrascht von den Dimensionen im Inneren der Anlage. Die Becken liegen tief und weisen imposante Ausmaße auf. Mancher Schüler werde denken, hier wäre der ideale Platz für eine gigantische, unterirdische und kreisrunde Skaterbahn, meint Held.

Die Arbeiten laufen unauffällig ab

In diesen Wochen ist ein Lastkraftwagen mit Anhänger im Stadtgebiet unterwegs. Was hier passiere, erschließe sich dem Bürger nicht, es geschehe ganz unauffällig, erklärt Held. Das Verfahren sei so unauffällig, dass die Stadtverwaltung die mit der Kanalsanierung beauftragte Firma schon angemahnt hatte, dass der Beginn der Arbeiten hätte erfolgen müssen.

Die Firma war aber bereits tätig geworden. Moderne Technik mache es möglich, dass Straßen nicht mehr aufgerissen werden müssen, um Schäden an Kanälen zu beseitigen. 23 Kilometer lang ist das Kanalnetz der Stadt. Im Abstand von 10 Jahren wird es mit einer Kamera befahren und auf Schäden untersucht. Nach einem hochkomplizierten Plan würden anschließend die Schadstellen unterirdisch angefahren und „verklebt“.

Der dritte Kindergarten für Thannhausen

Im Anschluss an den Pressetermin im Hochbehälter am Alpenblick führt Alois Held kurz durch die Baustelle im benachbarten ehemaligen Schullandheim der Stadt Augsburg, wo der dritte Kindergarten für Thannhausen entsteht. Das Gebäude ist riesig und bietet für die geplanten zwei Gruppen ein üppiges Platzangebot. Das Team des künftigen Kindergartens wird, zumindest was die Räumlichkeiten angeht, ideale Arbeitsbedingungen vorfinden.

Bild: Dr. Heinrich Lindenmayr

Es sei ein gutes Gefühl, in dieser Weise für die Zukunft zu investieren, meint der Bürgermeister. Die Reserven, die das Gebäude biete, könnten sich früher oder später als hilfreich erweisen. In der jüngsten Vergangenheit sei der Bedarf an Kinderbetreuungsplätze meist schneller gewachsen, als die Kommunalpolitiker angenommen hatten.

Mehr Infos zur Thannhauser Wasserversorgung und einen Blick in die Thannhauser "Wassergeschichte" finden Sie hier:

Hochbehälter muss saniert werden: So funktioniert die Wasserversorgung in Thannhausen

Als Thannhausen „auf dem Trockenen saß“

Themen folgen