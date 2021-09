Neue und alte Gesichter: Musikbezirk 11 im ASM trifft sich in Wattenweiler

Plus Der Musikbezirk 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund hat nun einen neuen Vorstand. Darunter sind neben ein paar neuen Gesichtern auch einige alte Bekannte.

Nur geringfügige Veränderungen brachten die anstehenden Neuwahlen im Vorstand des Musikbezirkes 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM). Dennoch hatte die Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Wattenweiler einiges mehr zu bieten - und zwar nicht nur musikalisch.