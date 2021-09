Vor diesen Herausforderungen steht die Forstwirtschaft im Kreis Günzburg

Plus Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat einen neuen Leiter und eine neue Struktur. Was das für die Forstwirtschaft bedeutet.

Wie kann dem Klimawandel wirksam begegnet werden? Das ist eine der Herausforderungen, vor denen die Forstwirtschaft steht. Jetzt zeichnet sich ab, wie sich das neu strukturierte Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten darauf einstellt.